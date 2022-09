Nostalgia de Gorbachov

El expresidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, una de las grandes figuras del Siglo XX, murió esta semana en Moscú a los 91 años. Sus reformas y su capacidad de transformación cambiaron el mundo. Su estilo de liderazgo reformista transformó a su país y su visión liberó a media Europa de las amarras soviéticas. Al contener el ejército ruso ante la caída de la Cortina de Hierro, logró crear el espacio para negociar un gran plan de desarme nuclear con su par americano, Ronald Reagan.

Este gesto y el acercamiento con su antítesis capitalista logró desescalar tensiones de décadas, y dio fin, pacíficamente, a la eterna Guerra Fría.



Después de que el mismo Reagan había descrito la Unión Soviética como un “foco del mal en el mundo moderno”, ambos construyeron una larga amistad que duró hasta la muerte de Reagan en el 2004, donde Gorbachov se sentó en primera fila. Su capacidad diplomática y su deseo de paz transformó de maneras distintas a Europa, Estados Unidos y a su propio pueblo, donde hay divisiones frente a su impacto.



Durante sus años en el poder, toda una generación alrededor del mundo aprendió dos palabras en ruso: glasnost y perestroika; la primera se traduce en apertura, la segunda, en reestructuración. Este dúo resume las reformas económicas y políticas que emprendió a partir de 1985, transformando y liberalizando el gobierno y ampliando los derechos ciudadanos. La segunda buscaba acercar el comunismo a una economía de mercado, al emprendimiento y un acercamiento a la empresa privada. Las juventudes rusas vivieron por primera vez la libertad de expresión, de prensa y de mercado, pero también experimentaron escasez y deterioro de la calidad de vida.



Tras 70 años de gobierno totalitario, parecían dos milagros. Libertad y democracia, dos conceptos occidentales que no terminaron de funcionar en la era de Gorbachov y su sucesor, Boris Yeltsin, y que hoy han desaparecido del todo en la Rusia de Putin.



Su sueño fue convertir a la Unión Soviética en un superpoder económico además de militar. Su defensa de la democracia le ganó amigos en Washington y las capitales de Europa y críticos en Moscú. El acercamiento con Europa, Japón y otros socios industrializados despertaron entusiasmo y caos por partes iguales y de una forma perversa alimentó la creación de grupos nacionalistas nostálgicos del poderío soviético. Putin es la encarnación de esta nostalgia y la Rusia de hoy existe entre censuras, encarcelamientos y violencia contra cualquier oposición. Muchos de los seguidores de Gorbachov viven en el exilio.



Gorbachov, campeón de la libertad para Occidente, es el expresidente más impopular de Rusia. Sus reformas ya no existen, la relación entre Rusia y Estados Unidos no puede estar más fracturada, y el afán de recuperar la gloria y el poder Soviético motivó a Putin a invadir Crimea y luego Ucrania.



En los países exsoviéticos florecen los movimientos extremistas, y la añoranza del pasado alimenta movimientos antidemocráticos. Mientras Biden se lamentó de haber perdido un gran vocero para la paz, Putin ofreció un parco telegrama de condolencias a la familia.



¿Soñador o visionario, catalizador del cambio o del retroceso? Depende a quién se le pregunte. Al menos su propósito de apertura y reforma, y sus deseos de paz, permanecerán en la memoria y en los libros como referentes para otros países que hoy se envalentonan con criminales como Putin que explotan a sus pueblos y asesinan a su pueblo y a sus vecinos, disfrazados con la desgastada camiseta del comunismo.