'Zoociedad polítika' embarrada

Miky Calero

La política en ‘Locombia’ parece un circo, las peleas internas entre los políticos se asemejan más al ‘reguero de pinzas y plumas’ de una peluquería. Se hacen alianzas entre enemigos no por ideologías sino por conseguir votos. Se dicen cosas y después se desdicen. Se sacan trapos al sol y se ofenden metiéndose en las vidas privadas sin escrúpulos. Primos y hermanos que en el gobierno anterior tenían diferencias ideológicas y ahora se alinean no a favor de un candidato sino en contra de otro. Y ni hablar de todas las fakenews llenas de odios para desacreditarse entre sí.



Gaviria, Pastrana y Vargas Lleras que consideraban a Álvaro Uribe “mentiroso”, “paramilitar”, “corrupto”, ahora contemplan juntos salvar “la democracia y la libertad”. Un país que no ha logrado salir de la polaridad desde tiempos de ‘pájaros’ y ‘chulavitas’. Dos siglos sin tener gobiernos de integración nacional en los que todas las regiones, ideologías y opciones políticas estén cobijadas bajo un régimen pluralista. Seremos un país próspero el día en el que los conflictos no nos conviertan en enemigos irreconciliables que niegan la vida y derechos de los otros.



Para llenar la copa, el sistema de Justicia es arbitrario y se lo ‘pasan por la bragueta‘ guerrilleros, paramilitares, militares, políticos y ‘grandes empresarios’. Definitivamente como dice el dicho, ‘la justicia es para los de ruana’. Se escapan de la cárcel, Matamba, la Medrano, Santrich y Mattos, o se les entrega mansión o hacienda por cárcel, sin tener que devolver los dineros mal habidos.



Que corta memoria tenemos cuando Emilio Tapias, condenado por robo en el carrusel de contrataciones de Bogotá, regresa en el escándalo de Centros Poblados de las TIC, en el que desaparecieron 70.000 millones para la conectividad de los estudiantes de las zonas más alejadas y desvalidas. ¿Y la presidenta de la ‘respetada’ Cámara de Representantes de ‘Locombia’, Jennifer Arias, que presentó un diploma falso y siguió en su puesto? Que hay de senadores como Roy Barreras que ha pasado por todos los partidos y pasa de tener a Álvaro Uribe como padrino de su hijo a aliarse con su enemigo Petro.



La ley 1152 del 2007 en el artículo 72 dice que el gobierno puede expropiar tierras improductivas, ley creada durante el gobierno de Uribe y ahora nos escandalizamos cuando Petro habla del tema. No entiendo, ¿seremos un país viable si seguimos con los mismos y las mismas prácticas? ¿No será momento de darle oportunidad a un gobierno de Centro como el que proponemos los de la esperanza? Es hora de un timonazo en el rumbo que llevamos por siglos. Seguimos siendo país con fundamentos feudales excluyentes, parecidos a los reinos del pasado donde pocos reciben los beneficios y la gran masa trabaja para ellos. ¿Cuántos son los dueños de la finca llamada Colombia? Votemos a conciencia, dejemos las polaridades y démosle oportunidad a la Esperanza del Centro.