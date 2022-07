“Soy experto”

Julio 04, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-04

Por:

Miky Calero

En plomería, carpintería, electricidad, soy constructor, mecánico, ¡y ni se diga en lo que tiene que ver con artes amatorias!, bueno eso creo, y muchas otras cosas, a veces es fácil uno creerse sus propias mentiras. ¡Nosotros los colombianos somos expertos en todo eso, ‘hombe’!



Ahora a raíz de que tenemos acceso a las redes sociales con buena información, pero también con lo que se llama fake news, somos expertos en política, en meteorología, somos epidemiólogos o todos a la vez, sabemos opinar con autoridad en esos temas y muchos más, hasta recetas de cocina y cómo manejar la depresión.



Recuerdo que durante la pandemia muchos amigos o conocidos terminaron siendo unos expertos en el tema, cuando muchos de ellos ni habían terminado bachillerato y lejos de ser médicos o trabajar en el sector salud, pero que sabían, sabían. Con autoridad señalaban los caminos a seguir, zopencos, que nos decían hasta de qué íbamos a morir. Que tomate esto, no mejor eso, porque lo otro no, pero esto sí.



Ni se diga lo 'expertos' que somos en política, me incluyo. Quién va a ganar, quién debería ser el ministro de esto o aquello, que nos vamos a convertir en Venezuela o hasta en Alemania en épocas de Hitler. Nos atrevemos a dar vaticinios de lo que va a ser de Colombia en el futuro lejano, sin primero pensar en mañana. Somos unos berracos cuando de política se trata.



Interpretar el clima y sus designios es un tema de moda: que va a llover a chorros, no hombe, que sale el sol. Ahora que amenazaba un posible huracán que pasaría sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todos nos volvimos expertos en la materia, que la trayectoria, que la velocidad de los vientos, que es tormenta tropical, no, que es ciclón, que va para Nicaragua, que mejor evacuar, que no pasa nada. Todo eso oí en mi estadía en el archipiélago.



El gobernador de las islas que tiene serios problemas de credibilidad, decretó toque de queda, y pasaban carros alertando y mandando a evacuar, la verdad es que no pasó nada grave, nada distinto a lo que estamos acostumbrados todos los años acá en las islas, vientos fuertes y tormentas tropicales e inundaciones. No quiero decir con esto que no hay que tomar precauciones cuando las autoridades climatológicas, esas sí expertas en la materia, nos dicen que posiblemente va a pasar, ya que a 'ciencia cierta' es solo eso, probabilidades, la naturaleza suele ser impredecible.



Es importante escuchar y aprender de los expertos en cada una de esas materias, pero ya que eso nos vuelva eruditos en todo, mmmm...



***



PD. Me atrevo a opinar, solo a opinar, siento que Colombia va a tomar un rumbo distinto y vamos a mejorar, me gusta que se busque un Acuerdo Nacional y que nos acerquemos a una manera de vernos distinta, lejos de la polaridad y con más tolerancia. Que viva nuestro bello pedacito de tierra, llamado Colombia.



Gracias padre De Roux por ayudar a esclarecer la verdad, sin verdad no hay reconciliación.