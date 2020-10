Por un Valle más verde

Octubre 12, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-12 Por: Miky Calero

A medida que nos hacemos más conscientes de la importancia trascendental de cuidar los recursos no renovables y poder dejarles un mejor mundo a los que vienen, hay muchas organizaciones y personas que estamos trabajando por esa causa.



Nuestra Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC y su nueva orientación también se está alineando por ese camino, ya era hora porque no hay tiempo que perder en poder revertir los daños que nosotros los vallecaucanos venimos haciendo con nuestro paraíso inigualable por su riqueza hídrica y sus suelos fértiles.



Hace poco fui invitado a una rueda de prensa en la dirección de la Corporación donde su nuevo director el Dr. Marco Suarez anunció medidas trascendentales para proteger la flora y la fauna y obviamente a los humanos que habitamos este terruño privilegiado. Más infraestructura verde y menos gris.



Allí él informó que a partir de octubre 2020 se reducen las quemas de caña.



Actualmente nos rige la resolución No 0383 del 2017 (vigente hasta el 4 de junio de 2022) donde la administración pasada permitía las quemas controladas sobre 135.115 de las 173.919 de hectáreas cultivadas. Bajo la nueva resolución y el acuerdo con Asocaña solo se permitirá hacerlo en 55.000 hectáreas, pasó de un 77,7 % a 31,6% y la idea es que pronto no haya más quemas, ya que dentro de los cañaduzales viven especies como zorros cañeros, serpientes, guatines, yaguarundíes, guaguas y una variedad de insectos, de acuerdo con las investigaciones de la organización Phantera.



También se reglamentaron cuatro horas menos de quemas y prohibidas en las reservas naturales, la laguna de Sonso (declarada patrimonio universal Ramsar) y 24 humedales asociados y en las fronteras de las ciudades.



Recuperación de la franja forestal de nuestros ríos no permitiendo quemas en 1500 metros cerca de ellos y de cualquier fuente de agua. En la resolución anterior era hasta 1000, se aumentó en 500 metros, que representa 33 mil hectáreas de menos quemas.



Es la primera vez que se toman decisiones tan contundentes de la autoridad ambiental con el aval del sector azucarero en cabeza de la presidenta de Asocaña, la Dra. Claudia Calero.



Me alegra saber que se tiene la voluntad acompañada de determinaciones (sabiendo y haciendo) para hacer cambios significativos y lograr el timonazo que corrija el rumbo perdido de nuestra especie en cuanto al respeto y cuidado que merece nuestra casa, la Pachamama, nuestra Madre Tierra. ¡Aires de esperanza!



***



PD. Por favor, todo el mundo tiene que ver el excelente documental del gran David Attenborough, este hombre de 93 años que muestra con datos escalofriantes y cifras exactas el daño a nuestro planeta. ‘Our Life in The Planet’ es el testimonio de un hombre que se la ha jugado toda por la vida en la tierra. ¡Por favor verlo con sus hijos!, ¡despertemos conciencia!