Plan Jarillón Cali

Febrero 28, 2022 - 11:45 p. m.

2022-02-28

Por:

Miky Calero

Hace unos días tuvimos (Sembrando Cali) la oportunidad de visitar el Jarillón de Cali sobre el río Cauca por invitación de la alcaldía para conocer el trabajo que allí se realiza. Quiero decir que quedé gratamente impresionado por lo que allí se ha logrado y es un ejemplo interesante sobre todo en lo que tiene que ver con tejido social y huertas comunitarias.



Sobre el trabajo de reforzamiento del dique no es sobre lo que voy a hablar acá, pero pude evidenciar la maquinaria y la cantidad de personas trabajando en enterrar unos pilotes gigantescos para prevenir el rompimiento por la fuerza de las aguas. Tampoco voy a profundizar sobre si se debió o no canalizar el Cauca y de cierta manera haber modificado su cauce y especialmente sus madres viejas.



Voy a concentrarme en narrar lo que vi durante el recorrido guiado por Eli Shnaider, gerente del proyecto. Como el interés era ver las huertas comunitarias que es nuestro tema, pude evidenciar un trabajo muy concienzudo y bien logrado sobre el tema. Pero lo que más me gustó es el trabajo que se está logrando con las comunidades. Recuerden que allí durante muchos años se asentaron cientos de familias desplazadas que montaron sus casas encima del Jarillón. Recuperarlo ha sido un trabajo que viene de parte de varias alcaldías, pero lo más valioso es que el proceso tiene mejores resultados cuando se hace por consenso y no por la fuerza policial.



Muchos voluntariamente desalojaron, y hay todo un proyecto de dotar de viviendas a esas personas que allí vivían. Pero lo más bonito de todo es que muchas de esas personas que allí habitaban ahora están trabajando en mejorar el sitio y volver a la vocación que muchos todavía conservan, que es el de la tierra y su cuidado. Recuerden que muchos de los desplazados son campesinos del Cauca, Nariño, Putumayo y otros sitios.



Le toca a uno el corazón ver cómo gente tan especial, de culturas y costumbres diferentes, de distintas edades, puedan disfrutar y trabajar hacia un mismo fin. El proyecto de recuperación del Jarillón avanza y ojalá que se convierta en ejemplo de un proyecto de ciudad. También se convertirá en atracción turística porque tendrá senderos, ciclo vías y miradores sobre el río Cauca.



Es importante que para un proyecto de esta envergadura se unan todas las fuerzas vivas, llámense, sociedad civil, empresarios, ciudadanía e institucionalidad.



Por eso fuimos invitados; para ver de qué manera todos podemos contribuir para que Cali se convierta en una mejor ciudad, más equitativa.



Hay organizaciones de la sociedad civil trabajando, como ‘Compromiso Valle’ y sus comedores comunitarios. Ahora esperamos que desde ‘Sembrando Cali’ y nuestra alianza con ellos que la llamamos ‘Sembrando Compromiso’ y de la mano de esta alcaldía y de las que vengan, podamos nosotros también poner nuestros conocimientos y nuestra disposición para ese bien común, que se pueda llamar, ‘Cali Ciudad Sostenible’.

