Marzo 13, 2023 - 11:45 p. m.

2023-03-13

Por:

Miky Calero

“A toda máquina avanzan las obras de corazón en Cali,” este es un comunicado de la Alcaldía sobre las obras de pavimentación de algunas calles en los barrios de la ciudad. Es una total mentira. Yo me muevo todos los días entre los barrios Nueva Granada y El Lido donde las obras comenzaron hace meses y hoy en día no terminan.



Levantaron el pavimento de unas calles internas del barrio donde no era necesario, ya que, primero, son calles poco transitadas y el asfalto no estaba en tan malas condiciones, era solo reparar lo que ya existía; pero no, levantaron todo habiendo otras vías arterias más importantes que sí necesitan mantenimiento.



Como camino por allí todos los días he podido evidenciar la desidia de unos contratistas que no tienen ‘corazón’ por los habitantes de esos sitios. Repito han sido meses, muchos, más de seis, desde que levantaron el pavimento con todas las incomodidades que ello genera a los habitantes, y hoy todavía no tiene pinta de que vayan a terminar pronto.



Las personas no pueden entrar sus carros a los garajes, no me imagino qué harán. Los tenderos están sufriendo. En estos días me puse a charlar con uno de ellos y me dijo lo lamentable de la situación para sus ventas… ¿Es eso ‘Obras de corazón’?, ¿un gobierno que se denomina del ‘pueblo’?, ¿o será que esas obras son más contratos con móviles electorales, ya que se avecina la época electoral?



A veces pasan días sin ver trabajadores en el sitio y muchas veces hay apenas un par haciendo cualquier ‘maricadita’. Cuando he preguntado el porqué, una de las disculpas es que encontraron problemas en el alcantarillado y tienen que esperar a que Emcali venga a reparar, ¿no se debió prever que eso sucedería? Y por qué Emcali no ha soluciona esos problemas rápidamente para acelerar el trabajo y dejar de incomodar por meses un vecindario.



Estoy consciente que no es culpa de los trabajadores, pero sí de los contratistas que, o no son los idóneos o no les interesa lo que le pase al pueblo y a sus corazones. Yo fui uno de los ingenuos que quise creer en este gobierno, pero cada día me desilusiona más, ¿qué pasa señor Alcalde, se le olvidaron sus orígenes? ¿O para usted es más importante su imagen para sus ambiciones políticas y electorales?



Posdata. Los misterios del mar y sobre todo la vida de las tortugas marinas son apasionantes, para revelarlos y compartir algunos secretos bien guardados sobre la biología, alimentación, genética y comportamiento reproductivo de estas especies, se realizará en Cartagena entre el 18 y 24 de marzo el 41 Simposio Internacional de Tortugas Marinas. El evento que por primera vez se realiza en Colombia, reunirá a 750 científicos de 78 países para compartir experiencias, participar en talleres que van desde el uso de tecnología hasta la educación comunitaria y adelantar reuniones regionales de carácter global. Es liderado por mi buen amigo Diego Amorocho (el Tortugo mayor), Presidente de la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas (2022- 2023).