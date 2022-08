Mangueras y mangueras

Agosto 29, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-29

Por:

Miky Calero

Voy a escribir sobre una historia real, aunque parezca una novela. Allí voy:



Llevo subiendo a la bella montaña de Cristo Rey por cerca de 10 años o más. Se ha convertido no solo un ritual de ejercicios y Chi Kun sino en momentos de inspiración para muchos de mis emprendimientos. Cuando empecé a subir pude ver unas mangueras rotas, abandonadas, y salidas de la tierra, junto con un par de tanques de agua que evidenciaban eran para emergencias durante incendios, para uso de los bomberos.



Durante los siguientes años pude ver cómo volvían y enterraban mangueras y tubos para el mismo propósito sin rescatar nada de lo ya hecho.



Hace más de un año volvieron a abrir huecos, enterrar más mangueras y hacer nuevos tanques, listo, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero lo increíble es que unos meses después volvieron a abrir unos huecos al lado del mismo trayecto de los anteriores. Sorprendido hice la observación a la CVC y me dijeron que hablara con el encargado, cosa que hice.



Esa misma semana envió el interventor para que me explicara lo que sucedía. Las explicaciones que me dio este joven ingeniero para mí, que me gusta usar el sentido común, no tenían ni pies ni cabeza. Creo que igual me hubiera podido explicar algo sobre la maternidad de gallinas y tendría más coherencia. Para todo esto tengo evidencia fotográfica.



Hace unos meses el señor alcalde con parte de su gabinete me invitó a ver el proyecto del corredor ambiental y el proyecto del parque Turístico de Cristo Rey. Me gustó mucho y pasé a hacer mis reflexiones desde la parte ambiental, cosa que de verdad entra por un oído y sale por el otro. Definitivamente, cada vez evidencio que al señor alcalde, a quien he apoyado en muchas cosas, su soberbia no le deja escuchar sino lo que él quiere oír.



Listo, todo bien, como diría el Pibe.



Ya arrancó la obra y las retroexcavadoras abriendo los primeros huecos rompieron todo lo allí hecho y desenterraron manguera y mangueras.

Pongo mi queja a las autoridades competentes encargadas de la obra, y su respuesta fue que tranquilo, que eso le corresponde solucionarlo al contratista. Inmediatamente llegaron nuevas mangueras y todos los otros cientos de metros de mangueras que nunca fueron utilizadas irán a engrosar los montones de basuras en los interminables basureros humanos.



Me pregunto, ¿quién finalmente termina pagando eso? ¿El contratista? ¿O nosotros con nuestros impuestos? ¿Y dónde están las curadurías, procuradurías y fiscalías para proteger el erario público?



Es común que como en un buen partido de béisbol, se tiren la bola de un lado a otro, ya que la descoordinación entre secretarías es como un teléfono roto, la una no sabe qué hace la otra.



Esperemos dónde termina esta historia, que parece más una novela de ficción.