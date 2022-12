Diciembre 19, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-19

Por:

Miky Calero

De toda guerra o conflicto no queda sino perdedores, llámense confrontaciones bélicas entre países, en estrados judiciales, o hasta entre vecinos de un mismo barrio. Mientras que en discusiones con ánimo de concertar siempre habrá ganadores. Pienso que todo problema o diferencia se puede resolver a través del dialogo, claro, donde las dos partes tiene que ceder, sino sería imposible.



Tantos ejemplos de familias ‘en guerra’ por dinero, hijos que dejan de hablarle a sus padres o hermanos, inclusive se puede llegar a la violencia tanto verbal como física. Muchas de estas guerras jurídicas son costosas por lo cual no tiene vencedores.



En las guerras bélicas en ambos lados queda destrucción y muerte, ¿para qué? Solo para demostrar quién tiene más poder sin importar el sufrimiento de miles de personas que pierden sus seres queridos.



Se supone que nuestra especie está en evolución, pero tener una guerra

actualmente entre Rusia y Ucrania, ¿es evolución? No se aprendió de las dos guerras mundiales donde perdieron millones de personas sus vidas o la destrucción de viviendas, carreteras, para no hablar del daño ecológico de miles de hectáreas arrasadas por bombas.



¿Será Putin el ganador o Zelensky? ¿O será que todos dos pueblos serán los perdedores? ¿Será una guerra de egos? Duele ver personas llorar a sus seres queridos, duele ver miles de desplazados que tienen que empezar de cero lejos de sus tierras y raíces, duele y mucho.



¿El tema de los acuerdos de paz en Colombia despierta muchas pasiones encontradas, pero no les parece que llevamos muchos años ‘dándonos chumbimba’ y cuáles son los resultados positivos? Solo perdedores de ambos lados, muerte, sangre destrucción y billones de pesos invertidos en la guerra, plata que hubiera servido para alimentar a miles de niños con hambre.



Colombia se acostumbró a vivir en guerra y lo triste es que queremos seguir en ella y lo digo por ambos bandos, se ponen tantas condiciones y se quiere ceder tan poco, que llegar a una paz duradera es prácticamente imposible.



La guerra contra el narcotráfico no ha dado ningún resultado positivo al contrario un costo enorme para el medio ambiente donde miles de hectáreas son arrasadas y fumigadas. No tenemos políticas generosas para nuestros campesinos para así volver a nuestra nación sostenible y un ejemplo en un agro fortalecido produciendo comida, inclusive para grandes exportaciones, somos uno de los países más ricos en fertilidad.



O sea, de la guerra quedan solo perdedores, del diálogo solo ganadores, apostémosle a un cambio de mentalidad y busquemos la paz. ¡Esa paz también se consigue a través del amor del respeto de la tolerancia y ciertamente de una decisión férrea de cada uno de nosotros, está en nuestras manos!



Yo por mi parte apoyo todas las iniciativas que a través del dialogo busquen soluciones pacíficas, creo que todos estamos mamados de guerrear, ¡busquemos la paz y no la guerra!