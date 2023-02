Febrero 13, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-13

Por:

Miky Calero

El futuro no existe, solo el presente. Cuando nuestra vida gira alrededor de lo que va a pasar y dejamos de vivir el momento es donde la cosa se complica. Todo lo que viene es de una manera u otra incierto, puede pasar lo que esperábamos o no. Allí es donde llegan las frustraciones de expectativas no cumplidas.



Nuestra manera de ver la vida ciertamente está lejos de lo que era para nuestros ancestros, nosotros la humanidad ‘moderna’ estamos condicionados para siempre estar pensado en lo que el mañana nos traerá, vivimos para el futuro, trabajamos durísimo para tener todo con el tiempo, soñamos con llegar a ser como el vecino, etc. Nos casamos para la eternidad, cuando la eternidad no existe ya que todo está en completo movimiento, cambiante y transformándose.



Nuestra eternidad puede ser solo sesenta, setenta u ochenta años en nuestro paso por este plano terrestre o de golpe, hasta más, o menos años. El mañana no está escrito, “sorpresas te da la vida”, dijo el señor Blades.



Si solo lográramos vivir el presente y disfrutar cada momento como si no hubiera un mañana, creo yo, desaparecerían muchas de nuestras frustraciones que cada día están llevándonos a ser más infelices.



En las relaciones de pareja igual, nos casamos para toda la vida e inmediatamente se generan unas expectativas de cómo debe comportarse nuestra pareja, queremos que diga lo que a nosotros nos gusta oír, que haga lo que nos gusta hacer, y si no pasa así, es cuando vienen los conflictos, algunos negociables, otros no.



Si no se pueden negociar pues hay que pensar en un camino diferente, lo único que sí no se puede hacer es quedarse ‘toda una vida’ en una situación que no nos produce sosiego y tranquilidad, mejor dicho ‘aguante’ y eso que la vida en este cuerpo terrestre es cortica. Claro que se puede negociar respetuosamente con el otro, no hay un ‘manual’ de cómo se debe hacer, cada uno tiene que encontrar el suyo propio.



Lo que sí es claro es que la vida tiene que vivirse en el presente, ese es prácticamente el mensaje que nos han trasmitido todos los grandes maestros espirituales. Es la única manera de no generar expectativas y por ende posibles frustraciones. Claro, esto suena muy lindo, vaya pónganlo en práctica pa’ que vea… duro no, ¡¡durísimo!! ¡¡Seguiré intentándolo!!



Es bueno tener sueños y buscar realizarlos, pero teniendo en cuenta que solo depende de vos y de nada externo.



Por eso digo que nuestros ancestros seguramente vivían sin tanto estrés, y sin la presión que tenemos nosotros ahora en una sociedad de consumo pensada y diseñada para vendernos un ‘maravilloso’ futuro. En ese sentido es bueno pensar pausadamente en nuestro presente, no dejes que se te escape, es la única manera de entregar algo bueno, cuando estamos bien adentro. ¿El futuro es incierto, ahora estamos, mañana...?



Termino con una frase de Alcohólicos Anónimos, “El que vive con una pata en el pasado y otra en el futuro, se tira el presente”.