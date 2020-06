Extremo elige extremo

Junio 22, 2020 - 11:45 p. m. 2020-06-22 Por: Miky Calero

¡Confunde, miente, divide y reinaras!, parece ser la consigna en política, de la derecha y la izquierda. Lo que no han entendido es que entre más se insista hacia un lado se le da impulso hacia el otro lado; es como un péndulo, entre más se ataque más fuerza coge y más peligroso se vuelve el asunto. Es lo que esta pasando en muchos países, especialmente en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Bolivia, van de la extrema izquierda a la extrema derecha, y los que llevamos del bulto somos los ciudadanos del común.



La derecha gobierna para unos pocos y la izquierda dice que para le pueblo, pero en ambos casos la pobreza y la desigualdad siguen en aumento. En Venezuela, gobierno de izquierda, la gente aguanta hambre y solo son favorecidos unos pocos amigos del gobierno. En Colombia gobierna la derecha, la gente aguanta hambre y solo son favorecidos unos pocos amigos del gobierno. La misma vaina.



Solo países europeos que han entendido que hay que gobernar para todos y hay gobiernos de verdadero centro, hay más equidad. Solo la pasan mal los que son perezosos de verdad, los resentidos que nunca están contentos con nada, en la izquierda y en la derecha.



Cuando la derecha favorece los intereses de los poderosos, los bancos, a los dueños del poder y cuando la izquierda regala plata para someter al pueblo están haciendo lo mismo, mas problemas. Creo que dice el dicho, ‘ni mucho que se alumbre el santo, (se quema) ni poco que no se haga’ (se nos van las luces), que es lo que esta pasando en Colombia donde la polaridad es galopante y si se sigue así, créanme, el próximo presidente de Colombia será Petro elegido por el gobierno actual.



Creo que aquí estamos lejos de escoger un gobierno moderado y que no entre con rabo de paja o autoritario para poder gobernar sin presiones y de verdad hacerlo para la mayoría. Hemos tenido varias oportunidades y las hemos desperdiciado, Mockus, Fajardo, Galán y algunos otros.



Me pregunto qué va a suceder cuando salgamos de la cuarentena con un desempleo mayor al 30% y seguramente con mucha hambre que hará que la gente se agite y pueda suceder alguna hecatombe, ¿seguiremos tratando de tapar el sol con la mano?



Con Bancos y un comercio insensibles, que no quieren perder nada y no saben que con esa actitud de verdad se están clavando ellos mismos la puñalada, llegarán los tiempos que la gente no tendré plata para depositar ni para comprar.



Por favor, en las próximas elecciones reflexionemos sobre esto. ¡Elijamos bien!



¡Ojalá se repita la de Fajardo!