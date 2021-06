El olvido del campo

Junio 07, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-07

Por:

Miky Calero

Dentro de los Acuerdos de Paz, uno de los temas fundamentales era la reforma agraria y la distribución de tierras en Colombia. El coeficiente Gini de tierras en nuestro país llega al 0.8%, uno de los más desiguales del mundo. Somos una Nación donde el campo y los campesinos, (que son los que de verdad madrugan), están olvidados de unos gobiernos centralistas incapaces de interpretar las verdaderas necesidades de lo rural, de allí se entiende porque muchos campesinos terminan sembrando cultivos ‘ilícitos’.



Este gobierno que no ha sido amigo del acuerdo que firmó el gobierno anterior, se ha empecinado en no cumplir lo pactado y especialmente lo que tiene que ver con las tierras ya que es un gobierno con un fuerte arraigo en lo feudal, donde unos pocos son los ‘privilegiados’ la ‘gente de bien’ y el resto a su servicio.



Mientras eso no cambie y los subsidios no lleguen de verdad a los que los necesitan, nuestro destino como Nación viable es incierta. Para la muestra un botón, durante la presidencia del Sr. Álvaro Uribe Vélez se creó lo que se llamó ‘Agro Ingreso Seguro’, para favorecer el campo, bien hasta allí, pero ya sabemos que pasó… la platica se fue para los ‘vivos’ que supieron torcer la ley (en frente de los ojos del Gobierno) y fueron los más pudientes los que se beneficiaron de esos subsidios. Allí es donde faltó la ética esencial de los más favorecidos.



Cómo se explica que nosotros seamos dependientes de muchos productos, (como el maíz), de cosechas que llegan a nuestro país procedentes de otras naciones que si han sabido subsidiar correctamente al campo. Debería ser más barato el maíz cultivado acá que no tiene que pagar los altísimos costos de las largas travesías en barco y camiones. Pero allí se demuestra el total fracaso de nuestras políticas agrarias.



Me pregunto, ¿Por qué los campesinos madrugadores con las gallinas, sacan sus cosechas y un intermediario es el que se lleva el ‘pedazo de la torta’ más grande sentado detrás de un escritorio con su aire bien acondicionado? Me pregunto ¿Por qué para la sofisticada agroindustria si existen modernas carreteras, que está bien que existan carreteras, pero mientras tanto las vías terciarias están en pañales y es tan difícil sacar los cultivos?



Yo creo que es falta de visión de los gobernantes que hacen las leyes desde sus cómodos clubes sociales y no saben ‘untarse de pueblo’ para poder entender las verdaderas necesidades de una población descontenta.



Veo con agrado que ya muchos empresarios y gremios están entendiendo esto y le están apostando a un verdadero cambio donde las oportunidades sean justas y equitativas y mucho del descontento, (el justificado y no el vandálico) sea tenido en cuenta y se tomen correctivos verdaderos y no como sucede durante las campañas electorales llenas de promesas que nunca serán cumplidas. ¡Vamos todos a poner ese grano de arena para hacer esta Nación grande!

​