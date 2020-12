¿Después de la muerte?

Diciembre 07, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-07 Por: Miky Calero

¿Qué sucede cuando abandonamos este cuerpo físico, qué pasa después? Seguirá siendo un misterio, hay miles de creencias y explicaciones, ¿cuál es la verdad o todas tienen algo de ello? Me puse en la tarea de investigar qué pasa en ‘el más allá’ de algunas creencias y aquí van unas cuantas.



Budismo: dado que creen en la reencarnación, los budistas deben aceptar la responsabilidad de cómo ejercen su libertad, ya que las consecuencias de la acción pueden ser vistas en vidas posteriores.



Hinduismo: el reino de Yama es donde van los buenos, “el más alto cielo, en el sol”, de gran belleza y felicidad, donde abundan los alimentos más preciados. Centro de reunión con los familiares. El muerto adquiere un nuevo cuerpo renovado, una especie de ‘doble’. Al infierno van los malos donde “quedan sentados en un río de sangre”.



Islamismo: Ya que es una religión basada en la justicia propia, los musulmanes a menudo piensan sobre el Día del Juicio, en donde Alá sacará una báscula y pesará los hechos de la persona. Su esperanza es que sus buenas obras pesen más que las malas, pero aun así Alá juzgará según su voluntad y no de acuerdo al juicio.



Judaísmo: Lo que Dios promete se recibe en vida, sin embargo no se anula con la muerte. Cuando los judíos contemplan la muerte, ven la vida; cuando contemplan la vida, ven a Dios. Vivir es conversar con Dios y morir es el silencio final en el que no hay nada que decir, ni nada para escuchar.



Cristianismo: Con la muerte se pone fin a nuestra peregrinación en la tierra, pero gracias a Cristo la muerte tiene un sentido positivo. Cada uno tendrá su juicio según sus obras y, como consecuencia de éstas, la salvación o la condenación. Esto puede sonar un tanto amenazante, el Dios justiciero que castigará a los malos por sus obras (con el infierno) y premiará (con el cielo) a los buenos por las mismas.



Testigos de Jehová: Creen que la muerte pone fin a todo y habrá una resurrección aquí en la tierra donde los que merecen estar en el paraíso vivirán eternamente en esta tierra.



Por otro lado, la visión de la muerte Náhuatl entre los antiguos mexicanos se creía que la vida estaba constituida por tres fluidos vitales: el Tonalli, localizado en la cabeza; el Ihiyotl, asentado en el hígado; y el Teyolía, cuyo centro era el corazón. Cuando la muerte acontecía, estos tres elementos se separaban. Entonces, el Teyolía o alma, tenía la posibilidad de ir a dos regiones localizadas más allá del mundo real.



Finalmente, cualquiera que sea nuestra creencia, lo importante es ser respetuosos de las diferencias, pero lo que realmente es más importante es cómo recibimos las bendiciones y las dádivas que se nos entregan y cómo las compartimos con otros, llámense físicas o emocionales. Que nuestro paso por este planeta en este cuerpo abunde en positivismo y en dejar una mejor especie humana, más benévola y compasiva.