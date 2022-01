Derecho a la salud

Enero 03, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-03

Por:

Miky Calero

Voy a pasar a narrar algo que me sucedió el 26 de diciembre de este año.

Vacacionando en la finca de unos amigos, mi hijo y yo empezamos a sentir fuertes síntomas o de una gripa o de covid. Regresamos a Cali directamente a la clínica Sebastián de Belalcázar donde estamos afiliados tanto en EPS como en medicina prepagada por más de 30 años con Colsanitas (este año me subieron la cuota en mas de un 40%). Lo lógico es que si llevamos tantos años pagando cumplidamente y sin hacer mayores demandas, debíamos tener una buena atención, por no decir ‘muy buena’. Previamente intentamos hacer una cita virtual, cosa que fue imposible porque si hay una página poco amigable es la de Colsanitas.



Logramos entrar a urgencias después de haber sido rechazados en el laboratorio por no tener cita previa, ya en ese momento yo tenía más de 39 de fiebre y mi hijo tosía fuerte. Nos tomó los datos una funcionaria que más parecía un robot que una compasiva trabajadora de la salud, con la advertencia que iba a estar demorado, aproximadamente una hora, por la congestión de no más de veinte personas que nos encontrábamos allí esperando.



A las 10:57 a.m. fue la hora de admisión. La supuesta hora se prolongaba y ya íbamos para la 1:00 p.m. y nada. Decidí reclamar. Que si no me atendían pronto yo me iba para otro lugar. Diez minutos después nos hicieron pasar y nos llevaron a un consultorio donde esperamos 20 minutos más y nada, vuelvo y reclamo al único médico de turno en el momento y me dice que hay que esperar los tramites administrativos y a la terapeuta que nos va a tomar las muestras.



Ante esto mi paciencia se agotó y pedí que me devolvieran mis papeles, salí de allí a las 2:00 p.m. sin examen y con una fiebre de tracamandaca.

Mi hijo decidió quedarse y esperar, finalmente la juventud tiene más paciencia. Por recomendación de MF (el pajarraco mayor) me hicieron una prueba en casa con una excelente atención y salí negativo, fue una cipotuda y trozuda gripa, pero afortunadamente ya estoy bien.



Ahora vienen mis reflexiones: 1. ¿Por qué los trámites administrativos de la salud son tan complejos y a un enfermo le toca en su malestar, esperar todo ese tiempo? 2. ¿Por qué en urgencias no cuentan con el personal requerido para que los pacientes reciban un trato digno y compasivo? 3.

¿Por qué la salud se convirtió en un negocio donde las utilidades son más importantes que los pacientes? ¿Cuánto de nuestros aportes se van para España en forma de dividendos, ya que tengo entendido que Colsanitas pertenece a españoles? ¿La segunda conquista? ¿No fue suficiente con el oro?



Si eso me pasó a mí que gracias al universo tengo cómo darle manejo, no quiero ni pensar qué pasa con los menos favorecidos. La salud no debería ser un negocio sino un derecho que todos los seres humanos tenemos de recibir trato digno y oportuno.



PD. No más pólvora por favor, somos unos salvajes, hagámoslo por los niños y los animales.