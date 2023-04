Cultura de paz

Abril 10, 2023 - 11:45 p. m.

2023-04-10

Por:

Miky Calero

Los pueblos sin cultura y educación nunca alcanzarán la paz. Las tradiciones, la música, el teatro, la pintura, la escultura, la escritura, la danza, etc., son fundamentales para que las comunidades generen identidad y así es más factible que haya empoderamiento del bueno, gente feliz.



La historia está llena de casos donde gobiernos autoritarios han intentado callar a los artistas, con resultado desastrosos. Cuando los gobernantes o el ‘sistema’ sienten que a través del arte se puede llegar a las masas y eso hace que se sientan amenazados, que a su vez termina en represiones. Al final suele invertírseles e irse contra ellos mismos. Casos como los gobiernos extremistas de los 60 y 70 en Chile y Argentina donde tantos artistas terminar exiliados y desde sus destinos ‘cantándoles las verdades’ que finalmente terminaron en sus derrocamientos.



Colombia no se queda atrás ya que muchos líderes culturales y sociales terminan muertos o silenciados en prisiones. No puede haber sociedades equilibradas y en paz cuando no existe la libre expresión cultural y artística. Los artistas suelen abogar por los derechos colectivos desde sus cantares a diferencia de los guerrilleros y paramilitares que lo hacen desde el accionar de sus armas.



Es allí donde nace la canción protesta interpretada por tantos cantantes conocidos, como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Piero, Sabina, Silvio Rodríguez, muchos otros que se quedaron en nuestros corazones y son grandes referentes de paz.



Escritores como Neruda, Gabo, pintores como Picasso y Gauguin que también mostraron a través de su arte su inconformidad y tantos otros que quedaran recordados en la historia como activistas de paz.

La cultural y la buena educación son factores determinantes para que los pueblos entiendan que hay diversidad de pensamientos y muchas verdades que nos hacen diferentes, mas no enemigos.



El respeto por los pensamientos y expresiones diversas es importante para la sana convivencia de nuestra especie, si no estaremos abocados a guerras sin fin y al sufrimiento de millones por las arbitrariedades de unos pocos. Los egos colectivos hacen que caudillos lleven a rebaños por el despeñadero y grandes derramamientos de sangre inocente. ‘Falsos positivos’ también se les pueden montar a artistas, que terminan en condenas injustas y hasta la muerte.



Que rico es ver, oír y sentir el arte, que delicia es escuchar una buena música o una danza diversa, que hermoso es oír poesía o disfrutar de una pintura o una escultura.



El arte por el arte, el disfrute del contenido y la manera en que se expresa es suficiente para que todos seamos conmovidos por ello. Sin odios y resentimientos, sin polaridades, por la admiración de lo que otros pueden hacer desde sus corazones. Que viva el arte, que vivan los artistas, arriba la cultura que nos lleva por los caminos de la paz. Que ser líderes culturales, sociales y ambientales no represente un peligro para la vida de aquellos que defienden lo colectivo y las identidades de los pueblos. Como dijo Andrés Caicedo, “que viva la música”, que viva la vida en paz.