Confrontación interna

Abril 25, 2022

2022-04-25

Por:

Miky Calero

O hasta una guerra civil podría formarse en nuestro país, tan polarizado, en caso de que gane uno de los dos extremos en las elecciones presidenciales de mayo. Si gana Fico, los del ‘Pacto Histórico’ no aceptarían, e igual si gana Petro los seguidores del ‘Equipo por Colombia’ tampoco lo validarían. Unos no quieren dejarse quitar el poder y los otros harán hasta lo imposible por arrebatárselo. Creo que, por primera vez en la historia electoral de nuestro país, no se veía una guerra mediática tan grande especialmente entre la derecha y la izquierda, y es la primera vez que la izquierda está tan cerca de llegar. Un futuro más prometedor va a quedar muy comprometido sea cual sea quien gane, si es alguno de los dos mencionados.



Ahora que Ucrania está tan de moda, ellos allá están en guerra de cierta manera por lo mismo. En el 2014 el pueblo se sublevo y derrocó al entonces presidente Viktor Yanukóvich, que era aliado de Rusia. Ahora con Volodimir Zelenski como presidente desde el 19 de febrero del 2020 a favor de la Unión Europea, los rusos invadieron a ese país para retomar nuevamente el control. Claro que hay mucho más en juego, solo uso este ejemplo para ilustrar lo que puede pasar cuando no hay gobiernos de un verdadero centro capaces de dialogar y tolerantemente llegar a acuerdos cediendo y entendiendo que en una guerra las dos partes tienen que bajar algo la cabeza por el respeto a la vida de los ciudadanos.



Como esta es una columna de opinión: esta es la mía, no tiene que ser la verdad absoluta y tampoco una profecía apocalíptica: para que no pase esa posible confrontación con resultados catastróficos, el presidente elegido sin fraude, debería ser el señor Fajardo ya que, finalmente, sería aceptado a regañadientes, pero aceptado, por la derecha y por la izquierda y los del centro estaríamos felices.



Además, que él ya ha demostrado ser un buen gobernante, lo hizo en la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Está rodeado de gente capaz y de un vicepresidente con un sello verde a favor del cuidado de los recursos no renovables. Sergio es una persona capaz de unir y concertar. Hay mucho en juego cuando las cosas no solo en el país, sino en el mundo entero están tan complicadas, votemos en conciencia por favor.



Una píldora: cómo es posible que dependamos de Ucrania y Rusia para abonos y fertilizantes cuando acá podríamos producirlos de una manera más orgánica sabiendo aprovechar los desechos naturales de nuestras casas y de las industrias y también las podas de árboles y parques, material ideal para hacer grandes fábricas de insumos para nuestra agricultura.