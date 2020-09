¿Y es que aquí no hay músicos?

Septiembre 14, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-14 Por: Mario Fernando Prado

Está comenzando a circular un video -estupendamente logrado- que muestra los lugares turísticos más emblemáticos de nuestro país y que nos hace sentir orgullosos de tanta variedad de paisajes, ciudades, playas, montañas, rincones, gastronomía y gentes, que francamente valen la pena conocer, recorrer y repetir.



Pese a tantos problemas y achaques, Colombia cuenta con paraísos totalmente desconocidos e inexplorados en el buen sentido de la palabra y que antes de conocer otras latitudes, estaría bien descubrir y disfrutar.



Con una letra que es todo un poema, la música de este video eriza -como dicen las señoras y las que no lo son tanto como la Grisales- cantado por una agrupación musical muy famosa, pero… de otra nacionalidad.



No me voy a poner de chauvinista, ni mucho menos, pero al saber que es una promoción de Avianca para que los colombianos volemos por nuestra -perdón exnuestra- aerolínea, visitando nuestros íconos turísticos, uno siente una cosita por allá dentro y se pregunta si aquí no hay unos súper músicos que fueran capaces de componer e interpretar una canción igual o mejor.



La agrupación A Dos Velas es maravillosa y todos hemos cantado -y en mi caso tocado- muchas de sus canciones, empezando por ‘Con la gente que me gusta’.



Y aunque la música no tiene nacionalidades ni fronteras, aquí hay un descomedimiento de esta empresa aérea que es supuestamente colombiana, para pedir un crédito (!) de millones de dólares pero internacional para contratar a unos músicos españoles para que nos canten a los colombianos.



Y en esto hay algo que no cuadra: o aquí no hay músicos capaces de componerle una canción a Avianca, o a esta aerolínea nuestro país le vale huevo y mucho menos nuestros valores artísticos y musicales y lo que ha hecho, lejos de ganarse el aprecio de este gremio tan importante y tan reconocido a nivel mundial, es una clara demostración de que de colombiana tan solo conserva su otrora nombre de Aerovías Nacionales de Colombia, en una clara demostración de que olvidó su origen e incluso a los pilotos que la hicieron reconocida mundialmente.



Ignoro si se dio una licitación y quiénes fueron los jurados que escogieron la melodía y los intérpretes, pero creo que para promover los destinos colombianos debieron ser connacionales.



Lo demás serán disculpas chimbas si es que se atreven a ofrecerlas.



Recuerdo cuando unos caleños -Pedro Chang, Fernando Parra, Bertha Helena Arzayus e Isadora- le hicieron a Avianca un ‘jingle’ con la frase “allá vamos, Avianca” que tuvo enorme éxito pero que fue cuestionado porque no la compusieron los novamases rolos que se creían los sabios de la publicidad colombiana.



Imagínense ahora con este detallazo de una línea aérea que dice estar metida en los tuétanos de los colombianos, si le van a seguir comiendo más cuento.



***



Posdata: Querer es poder y para poder, hay que joder. ¿Vieron que lo del kilómetro 18 si se podía controlar con planeación y trabajo conjunto de las autoridades?