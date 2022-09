Vuelve a casa Sebastián

Septiembre 05, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-05

Por:

Mario Fernando Prado

Según sus propias palabras, el alcalde Jorge Iván Ospina ha informado que la Estatua de Belalcázar volverá a su pedestal en pocos días, lo cual ha sido reconfirmado por el subsecretario de Cultura de Cali, Leonardo Medina.



Al natural alborozo que produce esta noticia que era esperada por cientos de miles de caleños, hay que abonarles a quienes se empeñaron en la restitución de este ícono de Cali y lograron un entendimiento con el burgomaestre, quien atendió los justos reclamos de buena parte de la comunidad, en donde fue definitiva la intervención de la Secretaría de Cultura, la Universidad del Valle y la Academia de Historia del Departamento.



Papel importante jugaron también algunos medios de comunicación y líderes de opinión que, superando las diferencias ideológicas, encauzaron el debate hacia un terreno de entendimiento y al llamado de ponerse de acuerdo en el desacuerdo, dialogando y buscando soluciones, que es lo que se debe hacer siempre sin ofender, sin denigrar y sin creer que hay una sola verdad.



Es así como, a la placa existente que se conservará en el pedestal en el mismo lugar que ha estado siempre, se le agregará una nueva con la siguiente leyenda que dice así:



“Los caleños herederos de nuestros antepasados indígenas grabamos aquí, en este pedestal de la estatua del fundador de Santiago de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestra voz de reconocimiento y exaltación en homenaje al valor y heroísmo que ofrecieron con su sangre los pueblos indígenas de la época, y los proclamamos como ejemplo de sentimiento y amor patrio. Ellos resistieron y murieron con honor defendiendo su territorio y su cultura de la violenta conquista española, quienes llegaron en busca de riquezas y poder. Entre otros fueron: Timba, Cuales, Xamundí, Bichicama, Amayme, Vixes, Mulaló, Cachibí, Ambichinte, Bitaco, Dagua, Yumbo, Lile, Hucache, Bolo, Pance, Palo y el cacique Petecuy. (Alcaldía de Santiago de Cali, Academia de Historia del Valle del Cauca, 2022)”.



Si bien hay expresiones un tanto fuertes para algunas personas, hubo consenso en el contenido general y quedaron satisfechos Tirios y Troyanos, concluyéndose que no hubo ni vencedores ni vencidos, lo que se constituyó en la clave para el retorno del conquistador. Sin lo anterior, no hubiera sido posible llegar a un arreglo.



Me dirán que estoy ensillando sin tener las bestias y que en la puerta del horno se quema el pan. Me dirán también que ver para creer y no faltarán quienes asegurarán que esta es una decisión política, que como ahora esta es una actividad dinámica, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y los ‘pro-restituidores’ de la estatua nos vamos a quedar como el ternero y con los crespos hechos.



¡Pues no! Así me aseguren que para el faltón no hay ley, aquí se trata de un compromiso con una ciudad a la cual se debe honrar con la palabra de su máxima autoridad.



Y si no fuera así, pues entonces ¡apaga y vámonos!