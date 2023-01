Viaje gratis en el MÍO

Enero 30, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-30

Por:

Mario Fernando Prado

Una de las causas de la gravísima crisis que viene atravesando el MÍO (lo dijo ayer este periódico en su Molino de Papel) es el problema de los colados, o sea, aquellos usuarios que no pagan un centavo y hacen uso del servicio, lo que ocasiona pérdidas diarias cercanas a los 57 millones de pesos.



Y esta cifra va en aumento, porque el mismo presidente de Metrocali afirmó en las redes sociales que “si alguien necesitaba realmente viajar gratis, lo hiciera”. O sea 21.000 colados diarios tienen salvoconducto para hacerlo por parte nada más ni nada menos que de la máxima autoridad de esta institución, quien además está invitando a que se siga ese mal ejemplo.



Semejante declaración habría ocasionado incluso la apertura de una rigurosa investigación, el repudio de la junta directiva e incluso la destitución del funcionario, pero no pasó nada, como no pasa nada en ese elefante blanco sin Dios y sin ley.



Así las cosas, ¿qué podemos esperar de esta empresa que desde adentro quieren que se acabe y peor aún, que sea su cabeza quien está fomentando la ilegalidad?



Lo anterior trae consigo el vandalismo y la inseguridad, que ahuyentan aún más a quienes pagan correctamente las tarifas y tratan de comportarse como ciudadanos responsables.



Estoy refiriéndome a los cada vez menos pasajeros que se achicharran en los 650 buses muchos de los cuales ya están para chatarrizarse y entrar a formar parte de ese vergonzoso cementerio de más de 300 vehículos que resulta muy difícil que vuelvan a funcionar.



Y pensar que toda esta anarquía tiene como paganinis finales los bolsillos de los caleños que siguen padeciendo los atracos en los buses y en las estaciones que no han acabado de terminar.



Hace mucho tiempo, por ejemplo, se imploró la presencia de la Fuerza Pública y todo quedó en promesas con las disculpas de los ‘fueques’ y tampoco nada pasó.



La inseguridad que padecen los Míopasajeros es ya un común denominador y así se pille al atracador, no hay autoridad que tome cartas en el asunto lo cual lleva a que cada día más y más personas prefieran otros sistemas así sea piratas y peligrosos.



Por otra parte, los operadores ya no resisten más el no pago de sus acreencias que ya superan los $70 mil millones, o sea que estamos peores que en diciembre cuando por poco se paraliza el sistema y se le dio un ‘mejoralito’ que ya se agotó.



Ante esta crisis, se podría deducir que hay oscuros intereses que están haciéndole el juego al colapso del MÍO para montar otro sistema con otros operadores que aprovecharían la infraestructura existente para poner a rodar sus desvencijados cachivaches.



No de otra manera se explica esta crónica de una muerte anunciada que lleva una agonía de más de 15 años, de lo que ha sido la más grande empresa pública de Cali en toda su historia y que, triste decirlo, le quedó grande a los caleños.



La pregunta sería entonces, ¿quiénes están detrás de que el MÍO se acabe? Se escuchan respuestas.



***



Posdata. En la lista de precandidatos a la alcaldía faltó Roy Alejandro Barreras, quien a pesar de estar en el BID en Washington, no sería raro que se devolviera y se postulara a última hora.