¿Un pastor presidente?

Noviembre 15, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-15

Por:

Mario Fernando Prado

Los cristianos en Colombia, bajito bajito, son más de siete millones, cifra que crece y crece sin que ninguno de esos analistas que creen sabérselas todas se hayan detenido a pensar en el enorme poder que, alineados y con una sola dirección y directriz, son una fuerza electoral sino ganadora el menos decisoria en unos próximos comicios.



Y mientras nos estamos preocupando por quienes serán los candidatos de los partidos tradicionales y los nuevos que han ido apareciendo, poca atención les merecen quienes calladamente están haciendo la tarea con no pocas dificultades en el seno de sus iglesias para unirse en el torno a quien será su fórmula presidencial.



Los cristianos se aburrieron de que los utilizaran los caciques y gamonales que les prometían el oro y el moro si los apoyaban y, después de ser elegidos, los conejeaban y les daban la espalda.



Fue así como nacieron varios movimientos para brillar con luz propia, los que se han ido abriendo camino en el Congreso con resultados no siempre favorables.



Sin embargo, nació hace muy pocos años -¿cinco?- lo que es hoy un partido político con todas las de la ley y cuyo promotor fue una persona a quien conocí hace más de una década y cuando me visitó para que le ayudara con el proyecto de crear una Universidad en el norte de Cali.



Con mucho desgano, la verdad, le oí el cuento porque además les he tenido cierta desconfianza a los pastores. No obstante le jalé a esta tarea conformando un grupo interdisciplinario al que invitamos al exministro de Educación y de Salud y exrector de las universidades del Valle y la Icesi, entre muchos otros cargos que ocupó durante su muy fructífera existencia, Alfonso Ocampo Londoño.



Y fue así como nació Cudes -Corporación Universitaria para al Desarrollo Empresarial y Social- que ha salido adelante cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para esos menesteres.



Sin que este pajarraco sea cristiano -dicen que cuando voy a su sede se percibe un fuerte olor a azufre- he mantenido una gran amistad con esta persona que un buen día me compartió que iba a fundar un partido político porque era la única manera de hacerse sentir en este país del Sagrado Corazón.



La verdad, no le creí de a mucho -misión imposible-, pero sí y contra todo pronóstico sacó adelante su empeño y resultó ser electo senador de la República junto con otras personas que le acompañan en el Legislativo.



Pensé entonces que estaba ya realizado y se dedicaría a su labor parlamentaria, a su iglesia y a su familia pero de nuevo me sorprendió ahí sí más que nunca: “Quiero ser candidato a la Presidencia de Colombia”, me lo dijo y se dedicó a recorrer el país, a escuchar y a dialogar con cientos de personas, logrando ser ungido como tal el pasado fin de semana.



Yo no sé si este candidato llegue a ser el primer mandatario de los colombianos -la política es el arte de lo posible- pero estoy seguro que jugará y mucho en los comicios electorales que se nos avecinan en los que tendrá un papel importante y decisorio -repito- habida cuenta los millones de votos que va a obtener.



Su nombre es John Milton Rodríguez González, fundador de la Iglesia Misión Paz a las Naciones que cuenta con más de 25 mil feligreses y varias sucursales en todo el país. Es una persona proba, buen hijo, buen esposo -eso dice su pastora Norma Stella Ruiz-, buen papá, pero pésimo abuelo. Zanahorio y un tanto estricto, es autor de muchos proyectos de ley y persona muy respetada en los círculos políticos que lo admiran y lo respetan.



Mas como dijo el ciego, amanecerá y veremos…