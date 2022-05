¿Qué pasa en Bellas Artes?

Mayo 09, 2022 - 11:55 p. m.

El hoy Instituto Departamental de Bellas Artes se puede decir que nació en el año 1932 -hace la pendejadita de 90 años- cuando Antonio María Valencia, nuestro gran decano de la música no vernácula, fundó el Conservatorio que hoy lleva su nombre y en torno al cual se fueron creando las Escuelas de Artes Plásticas, Interpretación Musical, la Facultad de Artes Escénicas y de Diseño Gráfico, Formación Infantil y Juvenil y los Cursos de Extensión.



Este Instituto Universitario cuenta con cerca de 750 estudiantes, 327 trabajadores entre profesores, grupos artísticos y personal administrativo, ha graduado a 1777 personas y tiene un presupuesto cercano a los 20 mil millones de pesos al año.



En este momento todos sus estudiantes no pagan ni un centavo por su educación, gracias a la gratuidad otorgada por la Gobernación del departamento, siguiendo instrucciones presidenciales, y se sostiene con aportes de la susodicha Gobernación y del Ministerio de Educación Nacional.



Pero sucede y acontece que desde hace ya varios meses se vienen presentando unas denuncias de estudiantes que aseguran haber sido acosadas sexualmente por algunos de sus profesores.



Se trata de más de 70 señalamientos contra un buen número de profesores, lo cual ha desencadenado una delicada situación que está en el orden del día.



Frente a ello, las actuales directivas pusieron en manos de la autoridad competente, léase Fiscalía General de la Nación, tales acusaciones para que se investiguen como debe ser y que ya han producido el retiro de uno de estos depredadores, la solicitud de licencia no remunerada de otro y estarían próximos a correr igual suerte tres docentes más al parecer en esta misma semana, faltando todavía otros adicionales que tienen las barbas en remojo.



En esta labor se han unido, además de la Gobernación del Valle, la Defensoría del Pueblo y se espera que en un par de semanas como máximo haya un veredicto -ojalá condenatorio- contra estos degenerados abusivos quienes de ser hallados culpables se irán para la cárcel -y ojalá se pudran allá- porque hay testimonios de niñas que han contado las vergonzosas atrocidades a que fueron sometidas.



Menos mal que en la dirección del Instituto está una mujer de armas tomar como es la doctora Consuelo Bravo, experta en Derechos Humanos, con una amplia trayectoria docente, que además tiene el chicharrón de otras situaciones que se viven en el Instituto como son el abuso de autoridad, el ocultamiento de información y el incremento de la vulneración contra los derechos de la mujer.



Es de resaltar que se ha creado un comité muy serio que está recibiendo los casos mencionados anteriormente y que se ha llamado la Ruta de Atención Integral, para atender a las víctimas de violencias de género y violencias sexuales, que dará los informes respectivos.



