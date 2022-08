Popayán, a manteles

Agosto 29, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-29

Por:

Mario Fernando Prado

Contra viento y marea y contra todo presagio, desde el próximo jueves y hasta el domingo 4, Popayán se viste de gala para recibir a los cientos de boquisabrosos de todo el país, e incluso del exterior, que se darán cita para la celebración del vigésimo Congreso Gastronómico de la Ciudad Blanca.



Iniciado en el 2003 a instancias de ese soñador-realizador que fuera Guillermo Alberto González Mosquera, lamentablemente ya fallecido, quien con un puñado de patojos se dieron a la tarea casi imposible de volver la capital Cauca un epicentro de la buena mesa, tendrá como invitado al maní en sus más diversas y distintas modalidades.



Allí se darán cita los más prestigiosos chef de nuestro país y la gastronomía de las 15 ciudades de Colombia más famosas por su culinaria, teniendo como invitada especial a la Unesco, la misma entidad de carácter mundial que le entregó el galardón de ser una de las capitales gastronómicas de América.



Además del tema académico, finamente pensado para la ocasión, habrá exquisitas degustaciones, catas de licores, programación cultural y musical y muchas opciones para el paladeo en los restaurantes y hoteles con menús especiales, hasta un almuerzo de gala en el centenario Club Popayán, que tendrá como chef invitado a Francisco Prado y las delicias rechupetudas en el Parque de Caldas con las comidas ancestrales y los fogones ya legendarios del Valle de Pubenza y sus municipios vecinos.



No ha sido fácil revivir esa tradición por los problemas de pandemia, paros y todo tipo de bloqueos, pero el tesón de los organizadores se impuso para mostrar la otra cara de este atribulado departamento que se resiste a dejarse apabullar por las circunstancias.



Un programa diferente, seguro y muy sabroso le espera a las familias que se desplacen hasta Popayán este fin de semana, además de aprovechar los precios económicos que permitirán que los “tres golpes” y unas habitaciones para todos los bolsillos conquisten esta oferta que vale la pena tener en cuenta.



La popayanejada caleña, que tiene una colonia bastante abundante en esta ciudad, ha confirmado su entusiasta asistencia, y con ella, cientos de patojos por adopción, de esos que no perdonan ni los tamalitos de pipián ni las empanaditas ídem con el aderezo del ají de maní, como tampoco las costillas de cerdo, los envueltos y hasta aquí llego porque me dio hambre...



***



Postdata 1. ¿Dónde está la locomotora que se llevaron de su pedestal frente a la Estación del Ferrocarril?



Postdata 2. ¿Cuándo estará lista la leyenda que irá en el pedestal de la estatua de Belalcázar?, pues supuestamente es lo único que falta para que Sebastián vuelva a su lugar.



Postdata 3. ¿Por qué el contaminante Río Aguacatal hace apenas unos meses comenzó a cambiar de color y a envenenar al Río Cali ? ¿Es que antes las minas no existían?



Postdata 4. ¿Se lanza Roycito a la Alcaldía, así su papá y Ospina no quieran?