Opciones para la Vía al Mar

Marzo 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-21

Por:

Mario Fernando Prado

Desde hace más de veinte años estamos dándole al tema de la salida al mar. Llevamos cinco alcaldías -incluyendo las dos de Ospina- en que no se ha hecho absolutamente nada fuera de promesas y estudios a los estudios mientras que el tráfico se ha quintuplicado a punto de que está al borde de un colapso total porque los carros ya no caben en la carretera.



Estoy hablando de no más de cuatro kilometricos que bien pudieron ampliarse con lo que pagamos por esa Megaobra que, a pesar de ser la única que al inicio de aquella convocatoria ciudadana tenía los estudios hechos, no se llevó a cabo -yo sé por qué y no lo digo- y se permitió y hasta auspició la invasión a lado y lado de la vía que durante el pichón de Sabas Ramiro Tafur como alcalde (E) hizo los desalojos de rigor que fueron echados para atrás de manera inexplicablemente explicable.

Total, en estos momentos vale más la indemnización a los invasores (cómo les parece), que las obras civiles. Surgieron entonces otras ideas como la de una vía que partiendo de la curva de ‘gatolandia’ llegara hasta antes del retén forestal, y nada de nada, mientras la invasión incontrolada seguía creciendo y creciendo y el tráfico aumentando y aumentando.



Pasados todos estos años ha surgido la idea de hacer una nueva vía que se iniciaría en Chipichape que pasando por Golondrinas, La Paz y La Elvira terminaría o en la curva de Cerezo o en el kilómetro 18, propuesta que tiene reparos técnicos, entre ellos los del ingeniero Gilberto Saa. Sin embargo, su costo se sale de la capacidad financiera de Cali que ahora tiene otras prioridades. O sea que tampoco. A pesar de los buenos oficios del Secretario de Infraestructura, el avezado y experimentado también ingeniero Néstor Martínez, esta obra, para decirlo de una vez, es un imposible adelantarla en estos momentos.



Entonces busquémosle soluciones parciales que sólo requieran de unos escasos recursos, pero sobre todo de voluntad política para realizarlas, como por ejemplo:



Arreglar la salida al mar entre las estaciones de la Esso (que ya tiene otro nombre) y la Texaco, tramo convertido en un terminalito repleto de vehículos esperando pasajeros para ir al Puerto y una invasión de vendedores ambulantes y locales que se apropiaron de los andenes.

Prohibir el tráfico de vehículos pesados que trancan la vía, desde el viernes a las 5 de la tarde y hasta el domingo a las 10 pm.



Implantar un patrullaje permanente en esos cuatro kilómetros para evitar las congestiones y agilizar la movilidad y no lo que hay ahora: hasta cinco agentes de tránsito en el llamado retén forestal chateando y hablando entre sí. ¿O no?



Demarcar y establecer paraderos de yipetos y busetas que paran donde les da la gana y para lo cual deben hacerse unas pequeñas bahías que no cuestan nada.



Normativizar una especie de semáforos para descongestionar las subidas y las bajadas utilizando los dos carriles existentes, como sucede por ejemplo en Ciudad de Guatemala en donde funcionan de maravilla.

Construir unos terceros carriles donde sea posible, que sirvan también para agilizar el tráfico.



Abramos una sana discusión sobre el tema y que los usuarios interesados propongan otras pequeñas soluciones.



***



PD: ¡Nos unimos o nos hundimos!