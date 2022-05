¿Nos hundimos o nos jodemos?

Mayo 23, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-23

Por:

Mario Fernando Prado

En la portada de la última edición de la revista Semana aparece una foto de Fico Gutiérrez con el título de “Nos unimos o nos jodemos”, frase que el candidato pronunció varias veces en un extenso reportaje que le concedió a Vicky Dávila y que ella utilizó para resumir su estrategia para ganar la Presidencia de la República y poder sacar avante su programa de gobierno.



Desde hace varios años he venido insistiendo, a riesgo de volverme cansón y monotemático, con un estribillo que dice prácticamente lo mismo “Nos unimos o nos hundimos”, que creo que rima más (hundimos que jodemos) pero que en esencia son lo mismo.



Me resulta entonces satisfactorio que esta propuesta del pajarraco haya sido inspiradora de las palabras del candidato que propugna por la unión de los colombianos, y así fuera coincidencia, pues mejor. No se trata de eso, ni más faltaba.



Pero es que en estos momentos de efervescencia y calor en los que los ánimos están tan caldeados, solo con el concurso de todos podremos derrotar al candidato opositor quien, aunque ya dijo que respetará la decisión de las mayorías en las elecciones, otra cosa está pensando de puertas para adentro y no sabemos cuál sería su reacción ante una derrota que la tiene más cercana que una eventual victoria.



Fico no solo necesita que Sergio Fajardo , el pastor Jhon Milton Rodríguez y Enrique Gómez Martínez se sumen a su causa, sino que si también resulta derrotado Rodolfo Hernández apoye las mayorías o si no deje en libertad a sus seguidores para robustecer el fiquismo, si es que no resulta apoyando a Petro traicionando a quienes se arropan con su bandera.



Estamos a menos de seis días de unas elecciones de alquilar balcón que requerirán de una segunda vuelta el 19 de junio, aunque en política y en fútbol -y en todo en esta vida- nada está escrito y por tanto debemos auparnos en torno al más fuerte dejando atrás esos romanticismos, decidiéndonos de una vez por todas por el necesario voto útil que es en últimas lo que se requiere.



Aquí no se trata pues de echarnos vainas ni de insultarnos mutuamente irrespetándonos los unos y los otros, acabando amistades y distanciándonos de nuestros buenos amigos y nuestras familias. Nuestra causa es Colombia y bajo su techo debemos vivir unidos en sana paz de Dios.



Nos unimos o nos hundimos o nos unimos o nos jodemos, pero así dispersos, cada quien mirando para su lado, no es posible construir un futuro. Piénsenlo bien



***

Posdata 1: Pasan y pasan los días y nada sabemos de la fecha en que se coloque nuevamente la estatua de Belalcázar.



***

Posdata 2: El arreglo del hundimiento en la carretera al mar a la altura del kilómetro 14 no ha tenido explicación alguna y menos las obras que se perdieron porque la calzada siguió igual.



¿Es que de nuevo se le va a echar tierrita y taparlo? ¿Quién responde?