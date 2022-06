No lo hagas, Raúl

Junio 27, 2022 - 11:55 p. m.

Mario Fernando Prado

Voy a ser infidente con este comentario y asumo la responsabilidad por divulgar algo que era confidencial: El jueves de la semana pasada me visitó uno de los amigos que a uno le van quedando después de tanto trasegar por este mundo y repetir la frase del poeta “amigo, no hay amigos”.



Me comentó muy convencido de lo que estaba diciendo, que había decidido dar por terminado lo que ha sido en los últimos veintitantos años un proyecto al que le ha entregado alma, corazón y vida y que va a optar por vivir sabroso -como dicen ahora-, viajar, tertuliar y no abandonar su otra actividad en la que ha descollado exitosamente y que le deja unos cuantos denarios que maneja con holgura y hasta sibaríticamente habida cuenta que ya sus hijos que viven fuera, ganan en dólares y en euros.



Pero como Raúl es terco y honrosamente bugueño, me tocó meterle toda la artillería para tratar de disuadirlo y hacerle cambiar de opinión.



Les cuento entonces aquí entre nos, que él es el todero -junto con su espléndida Claudia- de una revista bimensual única en su género: se trata de Épocas, justa heredera de la Revista Occidental de su tío Jaime y que publica artículos de mucho interés minuciosamente escogidos y unas reseñas fotográficas del pasado reciente de las gentes de nuestra ciudad.



A mí me llegan, por ejemplo, unas ocho revistas mensuales y la primera que cojo es Épocas que me devoro con fruición y en donde encuentro crónicas deliciosas y fotos de personas conocidas de toda la vida, en un ambiente ameno y grato, positivo y alegre.



Y así, como la emisora HJCK de Álvaro Castaño Castillo, Épocas es la revista “para la inmensa minoría” que llega por suscripción o se consigue en La Nacional en donde se codea con Hola, Cromos, Jet Set y otras por el estilo.



Aunque no es una publicación rentable no produce pérdidas que es un milagro en materia editorial, y cada vez es más difícil obtener pautas publicitarias (dígamelo a mí), pero no es para menos luego de esta pandemia, este paro y seguramente la noche que llega.



Raúl manifiesta que está cansado con M y que prefiere seguir naciendo libros -creo que lleva más de una treintena- para lo cual se lo pelean habida cuenta su profesionalismo y experticia.



Así las cosas, me permití recomendarle que le pasara la posta a una nueva generación, que siguiera siendo el comandante de la nave pero que se asociara con gente joven que de seguro le traería nuevas iniciativas y refrescaría la publicación.



Por ahí hay personas que le jalarían a hacer perdurar este caleñísimo espejo de nuestro diario pasar, pero Épocas no debe morir.