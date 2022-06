Llovieron hasta maridos

Junio 06, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-06

Por:

Mario Fernando Prado

El aguacerononón del pasado sábado al final de la tarde no tiene antecedentes desde que yo tengo uso de razón (si es que lo he tenido alguna vez). Jamás una precipitación pluvial había sido tan intensa y tan dañina como la que soportamos totalmente inermes e impotentes frente a la furia de la naturaleza.



Yo que consulto religiosamente y permanentemente el estado del tiempo en mi móvil, fui el primer sorprendido porque nunca apareció un presagio de lluvia a esa hora. Total, esa predicción vale huevo y no es para nada confiable: dice que tendremos buen tiempo y llueve y augura que lloverá y hace tremendo solazo.



Mejor dicho, esa tormenta nos cogió con los pantalones abajo y la que estaba siendo una tarde grata, luminosa y alegre se tornó en par minutos en una completa pesadilla: el agua no cabía en las alcantarillas y en los sumideros y tampoco en las calles que se tornaron navegables y se entró a las zonas verdes, a los centros comerciales, a los sótanos de los edificios e inundó lo que se encontraba a su paso.



El torrente embravecido arrastró motos y vehículos y destrozó muros, se ensañó contra cientos de viviendas cuyos techos cedieron ante el ímpetu salvaje del cielo roto que además se dejó acompañar de una granizada fenomenal. A su turno, el río Cali y los famosos seis ríos adicionales que nos circundan y que son motivo de orgullo, se colmataron y bramaban apocalípticamente siendo imposible contener ese caudal salido de madre que volvió eme lo que encontraba a su paso.



Indescriptibles momentos padecieron miles de caleños que no podían creer lo que estaban viendo y allí están las imágenes catastróficas que lo corroboran. Menos mal que no se conocen víctimas fatales de este insuceso que pudo incluso permear y partir el Jarillón del río lo que hubiera sido la peor tragedia de Cali en toda su historia.



Llovió en esos 150 minutos lo que llueve en dos meses, expresó el Secretario de Gestión de Riesgos, Rodrigo Zamorano, uno de los más eficientes funcionarios que ha servido a Cali en los últimos años y que ojalá se conserve en ese cargo porque no hay persona que conozca más del tema y que incluso ha sido invitado a varios países el mundo a dictar conferencias sobre el particular.



Se trató pues de algo incontrolable y que logró mitigarse horas después gracias además al Benemérito Cuerpo Bomberos de Cali que merece nuevamente –junto con Zamorano- el reconocimiento ciudadano, al igual que las otras entidades y personas que pasaron la noche en blanco.

El balance de este insuceso pudo haber sido peor. Por ello hay que tomar medidas para contener estas emberracadas como por ejemplo no construir en zonas de alto riesgo ni menos en las orillas de los ríos y quebradas, mantener limpios los canales de aguas lluvias, no arrojar escombros de gran calado a los mismos y otras varias recomendaciones que ojalá las divulguen profusamente para crear conciencia acerca de lo que puede volver a suceder como aquel sábado 4 de junio en que, como dicen, llovieron hasta maridos…

***



PD: El Invías está en la obligación de contarle a la opinión pública qué es lo que está sucediendo con el hundimiento a la altura del km 14 de la carretera tal mar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se tiene pensado hacer un viaducto ante el fracaso reiterado de los ‘miaos de gato’ que no ha servido para nada? Cuenten, cuenten, cuenten.