Noviembre 21, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-21

Por:

Mario Fernando Prado

Nunca nos imaginamos que la respuesta a la convocatoria al recital ‘MFPiano y sus amigos’ tendría semejante asistencia el pasado viernes al caer la tarde en Chipichape.



Es así como desde las 3:00 p.m. se formaron interminables colas para ingresar a la gigantesca carpa que se instaló en la plazoleta central, con motivo del 27 aniversario de ese centro comercial.



Los cálculos más conservadores indican que concurrieron 1300 personas entre quienes estuvieron cómodamente sentados hasta los que debieron ver el espectáculo de pie, sin contar con los que definitivamente no pudieron ubicarse en la carpa y les tocó o devolverse, o darse un plácido borondo por los corredores y las fuentes de soda aledañas.



Me perdonarán que hable en primera persona, pero me siento en la obligación, con la venia de este periódico que me ha impulsado siempre en tantas iniciativas, a darle las gracias a quienes hicieron posible este recital.



Comienzo por los artistas que deleitaron con sus voces acompañados por este pergeñador de teclados: Fernando Gamboa, el popular ‘papi blue’, bautizado así, y no sabemos por qué, por Gerardo Arellano que estuvo presente desde la dimensión en que se encuentra.



Margarita Trejos con su insuperable tango ‘Malena’. El archiconocido Alfredo Agredo y ese Reloj no marques las horas. Martha Helena Mejía que puso a suspirar a todos con ‘Bésame mucho’.



Raulete Fernández de Soto con el chotis ‘Madrid’. Arturo Orozco Varela, un peso pesado musical con su voz de bajo y la esquiva ‘Zarzamora’ (cuya armonía, confieso, me sacó canas).



El entonado Francesco y el bolero de su natal Buga, Devuélveme el corazón. El vozarrón y la presencia escénica de Anabella Arbeláez con la rancherísima ‘En el último trago’.



Oswaldo Franco y su composición ‘Y me bebí tu recuerdo’, que corearon cientos de personas. La promesa musical Joaquín Zúñiga ‘Dolores’, que se robó las miradas por su admirable versión de Historia de un amor.



Finalmente Jorge Hernán Baena con el ‘Amor del jibarito’ que arrancó aplausos y suspiros a más de una y uno, rematando con la sorpresa de Chencho, José Inocencio Trejos, ganador del concurso de La voz senior de Caracol TV que fue vitoreado frenéticamente al interpretar ‘Los aretes de la luna’, ‘Cómo fue’ y después la improvisación de ‘Pueblito viejo’ acompañado de Baena y Francesco.



Imposible no mencionar a Diego Martínez que dio la bienvenida a este recital, a la presentadora Elena Martínez Cruz, al productor Santiago Rodríguez Díazgranados.



Así mismo a la libretista María Cecilia Arboleda, a Verónica Conde y al equipo de mercadeo de Chipichape, al excelente piano de cola Yamaha prestado por Gustavo Uribe y al personal de logística que nos acompañó en el evento.



De seguro, haremos ojalá muy pronto, otro recital de ‘MFPiano y sus amigos’, porque nos quedaron pendientes muchas voces que deseo acompañar y compartirlas con ustedes, un público tan entusiasta y respetuoso.