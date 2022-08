Cali linda II

Agosto 01, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-01

Por:

Mario Fernando Prado

El vaso está medio lleno o medio vacío. Todo depende del cristal con que se mire o del estado de ánimo de la gente. Eso sucedió con la anterior columna -Cali linda- que resultó aplaudida por unos y rechazada por otros. Mientras que, para aquellos resultó un canto al optimismo y un reconocimiento a que las cosas no están tan mal en nuestra ciudad, para estos se trató de una visión sesgada, poco objetiva y no falto el bellaco -anónimo lógicamente- que me acusó de estar fletado por la Alcaldía.



Pero como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, quiero referirme hoy a otra cosa buena de Cali que omití de manera imperdonable en la pasada columna y se trata de nuestra vida deportiva.



El año pasado por ejemplo, fuimos sede de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, primer evento realizado con aforo después de la pandemia que fue clave para la reactivación económica de la región con la participación de 250 ciclistas de 36 países, y por si fuera poco, fuimos una de las ciudades sede de la Copa América Femenina de Fútbol recibiendo diez partidos de la fase de grupos y la final, lo que nos dio cupo para la participación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en el 2023. Por otra parte, recibimos el Campeonato Mundial de Natación con aletas en las piscinas Hernando Botero O’Byrne.



Y para este año, y desde antes de ayer, somos a mucho honor la sede del Mundial de Atletismo Sub - 20 con la participación de más de 1500 deportistas provenientes de 175 países -algo sin antecedentes de nuestro país-, más 700 personas entre entrenadores, jueces y personal médico sin contar los acompañantes y el turismo que tiene abarrotados los hoteles, hostales y pensiones además de los centros comerciales, restaurantes y lugares de diversión y rumba.



Para rematar, a mediados de este mes seremos la sede del Gran Campeonato Nacional de Esgrima categoría mayores.

Como pueden darse cientos seguimos invictos como la capital deportiva de Colombia impulsando las nuevas generaciones de atletas y construyendo una cultura del deporte saludable, que moviliza además la economía de la región.



Entonces, ¿el vaso está lleno o medio vacío? Me atrevería a insistir que lo primero, aunque llenarlo más va a ser difícil, muy difícil, y por eso, sin tapar el sol con las manos y siendo realistas, es mucho lo que tenernos que hacer. Mi buen amigo Fernando Garcés Lloreda nos dijo en Oye Cali que habíamos dejado los caleños de pensar en grande y que nos conformábamos con pocas cosas, y seguramente tiene razón, pero opino que no todo está consumado y hay motivos para el optimismo y la esperanza y ojalá así sea.



***

Postdata. Tremenda bofetada la que nos acaba de asestar la ANI al denegar el dragado de acceso al puerto de Buenaventura, lo que nos vuelve un atracadero de quinta. Ojalá que se derogue esa decisión. Debemos hacer un frente común.



¡Ah! y lo del hundimiento del km 14 va para el abismo. Invías había quedado con la gobernadora de presentar una solución para antes de terminar el mes pasado, pero no cumplió con su palabra. Mientras tanto sigue cediendo la calzada y siguen pasando muy orondos camiones de más de 25 toneladas. Tragedia a la vista. ¡Qué vergüenza carajo!