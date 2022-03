Bienvenida la presencialidad

Marzo 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-28

Por:

Mario Fernando Prado

En día pasado asistí a un entierro virtual. El catafalco íngrimo y solo yacía en una capilla lúgubre y fría sin una flor de compañía, sin rezos ni jaculatorias y menos una canción y una soledad absoluta.



Lo único que había era una cámara de video operada por un muchacho asustado. Allá fui a parar porque ignoraba que había que ver la ceremonia o en el celular o en el computador.



Instantes después apareció un cura rezongón que ofició una misa a las patadas en tan solo 20 minutos, omitiendo incluso el nombre del difunto, que menos mal apareció gracias al generador de caracteres.



No hubo comunión como tampoco el darse la paz y menos el podéis ir en paz finalizando el extraño rito con un ‘aguacerononón’ que me constipó y me puso a moquear.



¡Ah!, pude ver por una rendija que el ataúd fue desocupado porque había otra misa virtual y hubieron de dejar el muñeco envuelto en una sábana a la espera de que desvararan el carro mortuorio al que le dijeron se le había entrado el agua.



Por esta y otras mil razones estoy feliz con que se acabe la virtualidad esa, mal necesario que está llegando a su fin.



No más trabajo en casa, esperpento que ha servido para engordar a ellos y a ellas, para mal vestirse de la cintura para arriba y para ‘enchancletarse’.



El regreso a la presencialidad no solo aumentará la eficiencia y el trabajo conjunto sino también las relaciones familiares y las interpersonales.



Se podrá volver a hablar con seres humanos y no con fantasmas como viene sucediendo. No más correos a personas desconocidas. A unas letras que no se sabe a quién pertenecen.



No más disculpas a la ineficiencia. No más oídos sordos ni cartas sin respuesta, ni preguntas que se quedan en el limbo.



No más clases virtuales ni profesores ídem. No más las disculpas de que “me quede sin señal” o “se me descargó el celu”, ni otras mentirillas de esas.



Qué maravilla volver a las oficinas, volver a ver a la gente amiga -que harto ha cambiado en estos dos años-. Qué bueno retornar a la normalidad.



***

Posdata. Se abre paso la consolidación de Fico Gutiérrez como el candidato con mayor opción para derrotar al que sabemos. Y no es lo más indicado esperar una segunda vuelta para que los esquivos (as) se unan en torno a su nombre porque se está corriendo un riesgo muy grande.



Nos unimos o nos hundimos

Fico Presidente

***

Posdata 2: El atentado miserable y cobarde perpetrado el fin de semana contra un CAI en Bogotá ha dejado ya dos inocentes niños muertos.

En el colmo del cinismo y la bellaquería se está afirmando que se trata de “crímenes de guerra”.



Qué desfachatez, y pensar que todo indica que se trata de un grupo terrorista que ya sabemos también a quién está apoyando.