Mario Fernando Prado

He sido, soy y seré un permanente crítico de todo lo malo que le sucede a Cali y máximo en estos días en que parece que la maldición, de que fue víctima la ciudad y que originó que se colocaran las Tres Cruces para alejar al demonio que se nos metió hasta en los tuétanos, se ha revivido y nos tiene llevados del diablo.



Pero a pesar de ello, no todo está consumado y Cali no está en artículo mortis ni en cuidados intensivos y no hay que ponerle mortaja alguna.

Vivimos sí momentos difíciles, únicos si se quiere, que exigen que nos quedemos aquí, que demos la pelea y que no hagamos como las ratas en los barcos naufragantes que se lanzan a la mar para morir ahogadas.



No señoras y señores: no hay que tener un pie en el otro lado por si esto se jode después de que aquí han conseguido todo lo que tienen. No hay por qué salir corriendo ni de Cali ni menos de Colombia, tierra querida.

Aquí estamos y aquí nos quedamos y los que se van o ya se fueron, bien idos sean.



Lo anterior lo escribo luego de saber que nuestra ciudad, a pesar de todo, ha sido reconocida como ciudad destino líder en Cultura 2021 de Suramérica, en los premios más importantes de turismo a nivel mundial como son los World Travel Awards (WTA) , según noticia publicada en El País en día pasado.



La gran oferta cultural alimentada por la salsa, el Petronio Álvarez, el teatro, la literatura y la música, influyeron en esta decisión, ganándole a ciudades como Sao Pablo y Santiago de Chile. Es como haber obtenido un Óscar del turismo, expresó la secretaría de esa actividad, Estefanía Doglioni.



Y es que Cali tiene una oferta turística maravillosa que se resume en 12 imperdibles: el Bulevar del Río con La Ermita y el Puente Ortiz como referentes arquitectónicos. Le sigue el icónico Gato del Río con sus novias multicolores, y el Barrio San Antonio, una expresión del Cali viejo que ojalá se peatonalice pronto para poder disfrutar sus callejuelas a pie donde se originaron las macetas y en cuya colina está la centenaria iglesia y se divisa el casco antiguo de la ciudad.



Y vámonos a Cristo Rey que se convertirá en un ecoparque, y que con sus brazos abiertos recibe a los visitantes, desde donde pueden contemplar la mejor vista de la ciudad y por allí cerca el Mariposario Andoke, donde es posible adentrarse en su maravilloso mundo.



Y no puede faltar la mundialmente reconocida Salsa y el barrio Obrero con sus shows de bailarines durante las cálidas noches caleñas. ¿Y qué tal nuestro Zoológico, considerado el cuarto más grande e importante de Latinoamérica, y el río Pance con sus sancochos legendarios o montarse en el MíoCable y descubrir el turismo urbano de la comuna 20?



Imposible no mencionar la oferta gastronómica de Cali con sus cinco zonas como son Granada , San Antonio , El Peñón, El Parque del Perro y Ciudad Jardín, sin olvidar la Galería Alameda, con sus bares, estaderos y restaurantes para todos los paladares y bolsillos. Y como Cali también tiene un pasado, caminar por su centro histórico es conocer los orígenes de esta parroquia visitando museos y teatros como el Municipal y el Jorge Isaacs.



Otro imperdible de Cali es el avistamiento de aves, de trascendencia internacional, por los lados de la Carretera al Mar y Villa Carmelo con un sinnúmero de restaurantes de comida típica e italiana.



Por obvias razones dejé para el final el lunar del pedestal sin estatua y que es difícil de explicar a propios y extraños. El que por años fuera el protagonista de las postales de Cali y visita obligada como nuestro mirador más importante, yace allí huérfano, mientras que Don Sebastián de Belalcázar espera, espera y espera que lo vuelvan a poner en el lugar que le corresponde y del que nunca debió dejarse tumbar.

