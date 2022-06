Valle, Pacífico y nuevo gobierno

Junio 21, 2022 - 11:35 p. m.

2022-06-21

Por:

María Isabel Ulloa

Termina la contienda electoral y los sentimientos se reparten entre la celebración del triunfo y el dolor de la derrota. Sin embargo, se percibe una sensación generalizada de alivio pues por fin se acaba una de las elecciones más polarizadas, agresivas y combativas de la historia reciente de nuestro país, la cual, en medio de todo, nos dejó el hecho destacable de haber tenido la mayor participación política desde 1998.



Más allá de ganadores o perdedores, todos somos colombianos. Es momento de poner por encima de nuestras posiciones políticas a nuestro país y nuestra región. Más allá de estar o no acuerdo con lo que propuso el gobierno electo, lo claro es que, en su gran mayoría, nuestra región está pidiendo un cambio y estas elecciones dieron un mensaje claro.



La región del Pacífico es de las más pobres de Colombia, con más desigualdades y por ende menos oportunidades, solo para tener una idea el año pasado la pobreza multidimensional afectó al 22,7% de los habitantes en Cauca, Chocó y Nariño. Si bien individualmente la situación general para el Valle de Cauca no es tan crítica como lo es para el agregado de la región, sin duda muchos de estos flagelos están presentes e impactan fuertemente Cali y buena parte del departamento. El desempleo de los jóvenes es y será un tema a trabajar, así como el de las mujeres. También la informalidad y la deficiente calidad educativa, además de poco pertinente. Todo esto en uno de los departamentos con mayor autorreconocimiento étnico del país.



Hoy más que nunca debemos valorar lo logrado con Compromiso Valle. Todas las enseñanzas de lo que se ha hecho hasta el momento deben estar adelante en la conversación. No solo porque en materia de impacto cuantificable la iniciativa ya tiene resultados concretos, sino por lo que representa en términos de eso que la región y el país necesitan tanto: unión y trabajo conjunto. A la fecha esta iniciativa tiene más de 28 mil beneficiarios en cinco frentes de acción.



No podemos seguir polarizados. No podemos seguir halando para lados opuestos, y el presidente debe gobernar para todos. Compromiso Valle nos ha enseñado el valor de las conversaciones abiertas, francas, sin odios, con disposición para entender al otro, mutualismos sinceros y con el único ánimo de construir el mismo que, en medio de las diferencias, se va fortaleciendo con el paso del tiempo. En Compromiso Valle hemos ratificado la importancia del reconocimiento e integración de todos los sectores: los empresarios de todos los tamaños con su clara contribución al desarrollo de la sociedad, y la comunidad con sus liderazgos, especialmente la que vive enquistada en la pobreza, la misma que hace lo que puede con lo que tiene y que pide a gritos una oportunidad.



La agenda regional no puede quedar atrás, son muchos los proyectos que deben tener el apoyo del nuevo gobierno; el tren de cercanías, la doble calzada Buga-Buenaventura, el dragado de profundización del canal de acceso al puerto, la agenda social de Buenaventura, la vía Cali- Rumichaca, la descontaminación del río Cauca son solo algunos de los proyectos. Pero también es fundamental trabajar en la calidad educativa, redistribuyendo más recursos con este fin, además de trabajar por el mejor acceso a la salud, sin destruir un sistema que aún con deficiencias, hace que nuestro panorama en salud sea bastante bueno.



Lo que hay es trabajo. Lo que tenemos que hacer es construir desde el respeto y seguir fortaleciendo el trabajo conjunto frente a los grandes retos regionales, ese mutualismo bonito que ha caracterizado a Compromiso Valle y con el cual, sin duda, estamos impactando vidas y aportando al bienestar de la región.



