Transporte de calidad

María Isabel Ulloa

En materia de transporte público nunca sobra insistir. No podemos perder ninguna oportunidad para recordar la importancia de tener uno de calidad. Considerando que el crecimiento ordenado de las ciudades es determinante para la movilidad, un transporte público óptimo es el que acerca los habitantes a los lugares de trabajo, residencia, educación, ocio y servicios de salud de manera puntual, segura, confiable y asequible.



Además, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS 11- que se refiere a ciudades y comunidades sostenibles, la ampliación de los servicios de transporte con calidad es fundamental para la inclusión, al atender buena parte de la población vulnerable, adultos mayores, mujeres, menores y personas con discapacidad.



Una ciudad no se puede dar el lujo de tener un mal transporte público.

En Cali, la situación no mejora. Las estaciones del MÍO se han recuperado, pero el sistema no logra recuperar la demanda.

Actualmente se siguen moviendo cerca de 250.000 pasajeros por día hábil. Cifra muy inferior a la de 2019 cuando se movían cerca de 435.000 pasajeros al día, y lejos de lo que necesita el sistema para ser sostenible, que es superior 700.000 pasajeros.



Del lado de la oferta, existen serias debilidades que deben solucionar los actores que componen el sistema MÍO para prestar un mejor servicio. La calidad no es buena y los ciudadanos la padecen. El tiempo de espera en muchas rutas es excesivo, la invasión de carriles por parte de vehículos particulares e incluso por transporte colectivo se ve a diario. Siguen los problemas de seguridad en estaciones y la vandalización de los buses es frecuente, lo que puede tener alguna relación con el déficit de conductores. A estas situaciones, se suman hechos como la reciente falta de disponibilidad de tarjetas del MÍO.



Si el MÍO no funciona, entonces, ¿la gente cómo se moviliza? Con el transporte ilegal, el colectivo y en moto. Lo que hace inviable cualquier modelo de transporte público de ciudad y nos sumerge en un ciclo perverso en el que cada vez el MÍO corre el riesgo de debilitarse más. Es vital garantizar soluciones a la movilidad de los caleños con alternativas eficientes, seguras y sostenibles. El MÍO fortalecido e integrado con sistemas como el tren de cercanías, es el escenario que mejor responde de manera costo – efectiva a las necesidades de transporte que requiere y merece Cali. Este es el sistema que tenemos y debemos defender, aún con sus imperfecciones. Con él tendremos una solución real y de largo plazo. No podemos permitir respuestas de corto plazo, que al final terminen agudizando los problemas.



Esto se suma a las discusiones que debemos dar sobre la ‘última milla’ ya que es evidente que el sistema no llega y seguramente no llegará a ciertos sectores de la ciudad. Tampoco debemos olvidar que debemos terminar la Troncal Oriental, que en su primer y segunda fase avanza, pero cuya tercera no pareciera hacerlo en términos de la apertura de su licitación.



Debemos contestarnos, ¿cuál es el transporte masivo que queremos? Y, ¿qué tenemos que hacer para alcanzarlo? Cali no puede seguir en el desorden que hoy vivimos y, sobre todo, no podemos condenar a los caleños al mal servicio. Este no es un problema de hoy y el nuestro es un sistema que arrancó con muchos problemas y que no es sostenible. Sin embargo, ya no es hora de señalamientos, sino de tomar las acciones que la ciudad pide a gritos. Confiamos en que se den respuestas efectivas en la regulación, integración y reorganización del transporte público a escala local y regional y con una mirada de largo plazo.



