Los Juegos Panamericanos de 1971 son recordados como un punto de referencia para el orgullo y el liderazgo vallecaucano. De esa época se valoran sus líderes políticos y empresariales, y su trabajo conjunto por el desarrollo del departamento. Se exalta lo que éramos como ciudad y región, se habla de la gran red vial del departamento construida por esos años, se recuerda a Cali como la ciudad más cívica de Colombia, y a Emcali como ejemplo nacional en servicios públicos. Son muchos los méritos de esa etapa, sin duda. Pero invito a dejar de anhelar el pasado, para valorar y potenciar lo que tenemos hoy de cara al futuro.



Días atrás Esteban Piedrahita escribía una excelente columna que hablaba de nuestro robusto y diverso tejido empresarial. Fue un recuento de motivos para llenar de orgullo el corazón vallecaucano. De la misma forma, es necesario no perder de vista motivos de alegría regional que se están dando en otros frentes. Vale la pena ser repetitiva si es para reafirmar que en el Valle del Cauca Sí están pasando cosas.

Varios de los proyectos estratégicos y más importantes de la región han tenido avances importantes recientes. Estamos viendo los resultados de un verdadero liderazgo colectivo, a pesar de las voces que no lo reconozcan y prefieran mantenerse en el negativismo, en el pasado o en lo que nos divide.



Contamos con empresarios que cada día se vinculan más en los asuntos públicos, y genuinamente quieren contribuir al desarrollo y el bienestar de los vallecaucanos. Hemos tenido mandatarios locales que reconocen la importancia del trabajo público - privado por lo que han decidido trabajar de la mano con empresarios, fundaciones, ONG y gremios.

Además, tenemos un bloque parlamentario comprometido, con un rol fundamental en el relacionamiento regional con el Gobierno central y, sobre todo, en la inclusión de nuestras prioridades en la agenda nacional.

Para dar ejemplos, gracias al liderazgo colectivo hemos logrado afrontar de mejor manera la pandemia del Covid-19. Además de lo que se hizo en 2020 con la campaña de donaciones #UnaSolaFuerza, recientemente se ha venido trabajando en la red público privada denominada #MejorJuntos que ha logrado inmunizar más de 3700 personas en las primeras semanas de implementación y cada vez fortalece más su apoyo a la logística de vacunación regional. Sumado a esto, están los logros en la agenda de desarrollo regional.



En infraestructura, la nueva malla vial del Valle será adjudicada el próximo 13 de mayo. Se están terminando de construir 8,5 kilómetros de la vía Buga-Buenaventura, y se proyecta que el proceso de licitación de la concesión que permitirá terminar los 33 kilómetros faltantes y asegurar el mantenimiento del corredor, inicie este año. El tren de cercanías está en etapa de factibilidad y se avanza con firmeza para poner en marcha la autoridad regional de transporte y el ente gestor. A esto se suma, el trabajo de articulación regional que, por primera vez en la historia del Valle, permite que los planes de desarrollo de cinco municipios (Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí) compartan seis proyectos comunes en los que sus alcaldes y equipos trabajan coordinadamente.



Nada de esto es suficiente. Debemos seguir luchando día a día para sacar adelante la agenda de desarrollo de nuestro departamento. Sin embargo, invito a ver los avances y a reconocer que los asuntos públicos, sobre todo los de gran envergadura, no son sencillos de ejecutar y que las demoras no siempre se deben a inoperancia o corrupción. En definitiva, me siento orgullosa del gran trabajo realizado y de ser parte de este liderazgo colectivo que sin duda nos dará frutos y con el cual estamos construyendo un mejor futuro para todos.

