Infraestructura y el Valle del Cauca

Septiembre 14, 2021 - 11:35 p. m.

Por:

María Isabel Ulloa

En las últimas semanas muchos de los proyectos de infraestructura estratégicos para la región han tenido avances significativos y algunas dificultades. Empecemos por lo bueno: arrancó la Nueva Malla Vial del Valle, prontamente empezaremos a ver nuestra malla vial con el mantenimiento acostumbrado, además de la construcción de los accesos a Cali desde Yumbo, Jamundí y Palmira. La Ministra de Transporte anunció que en 2 meses se abrirá la licitación para la doble calzada Buga - Buenaventura. En este mismo corredor, el Invias viene ejecutando la habilitación en doble calzada de 8,5 km. También inició el estudio de factibilidad del tramo Popayán - Pasto en el Corredor Cali-Rumichaca.

Así mismo, ya está en ejecución el estudio de factibilidad del tren de cercanías. Finalmente, otra buena noticia fue el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto Mulaló - Loboguerrero. Sin embargo, este avance fue agridulce porque a los pocos días nos enteramos de que el concesionario había instaurado una demanda ante el tribunal de arbitramento para la terminación del contrato.



Aquí arrancan las dificultades. Y hablo de dificultades porque creo que el lenguaje es importante en todos estos procesos de región. Esto que pasó con la vía Mulaló - Loboguerrero es una dificultad como las que también han tenido otros proyectos 4G y han sido superadas. Claramente no busco excusar las demoras y la inoperancia de algunas entidades públicas, pero sí hacer un llamado para que ante estas dificultades nos unamos como región y no caigamos en la fácil práctica de los señalamientos y las culpabilidades. Debo resaltar que, como nunca antes, el Bloque Parlamentario, la Gobernación del Valle, los gremios y ProPacífico hemos trabajado juntos en esta agenda de infraestructura que ya empieza a mostrar resultados. Definitivamente, es en estos momentos de dificultades cuando como región debemos seguir unidos para buscar soluciones.



Retomando el tema de la vía Mulaló - Loboguerrero, debo aclarar que la Anla sí otorgó la licencia ambiental mediante acto administrativo del 17 de agosto pasado. Acto administrativo que es objeto de reposición y que en este momento tiene 3 recursos que deben ser resueltos por la Anla a más tardar el próximo 15 de noviembre, con lo cual la licencia quedaría en firme. Es cierto que al leer la licencia existen varios requerimientos poco convencionales para un proyecto similar, los cuales fueron objetados o se pidió aclaración a la Anla por parte del concesionario.

Esperamos que la Anla acepte y aclare muchos de estos puntos para que el Gobierno y el concesionario se puedan poner de acuerdo en la compensación, completamente razonable, que se debe dar al proyecto debido a las demoras del mismo. Soy una convencida que este proyecto debe continuar, una terminación en este momento sería lamentable para la región y el país. El llamado es a avanzar, buscando alternativas que le permita a la región ver la construcción de la Mulaló - Loboguerrero en el próximo año, según el cronograma.



No puedo dejar de hablar del dragado de Buenaventura, proyecto trascendental para el país en el que desafortunadamente no hemos tenido los avances necesarios. Actualmente, la iniciativa privada que busca desarrollarlo está en el proceso de finalizar la fase de factibilidad.

Para culminar esta fase se requiere el desarrollo de 7 consultas previas, hasta ahora en proceso con algunas dificultades. Además, se tiene el anuncio del Presidente de la República y de la Ministra de Transporte de que se usarán todas las contraprestaciones para hacer el dragado sin tasa de uso del canal, lo que implicaría una profundidad de 15 metros.



Creo que en este y en todos los proyectos debemos enfocarnos en soluciones estructurales de largo plazo, por lo que es clave que la estructuración técnica avance evaluando las profundidades, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y el comercio exterior. Por esto es clave identificar con exactitud qué es lo que hace al puerto de Buenaventura competitivo para la carga de exportación e importación con respecto a otros puertos, incluyendo el análisis del efecto de la tasa de uso. Siendo estos asuntos de vital importancia, creo que en este momento debemos enfocarnos en terminar la factibilidad, que es la que nos dará la posibilidad de avanzar en el frente que decidamos en el futuro.



Conclusiones: Hemos avanzado. Tenemos aún muchos retos y dificultades. Debemos seguir trabajando unidos para que estos proyectos de infraestructura y todos los que necesitamos que lleguen a la región en el futuro sean una realidad.



*directora de ProPacífico

​Sigue en Twitter @MariaIUlloa