El Valle y los precandidatos

María Isabel Ulloa

Hace dos semanas se dio el primer debate de precandidatos presidenciales en Cali. Algunas personas comentaron que era muy temprano para hacer debates, otros se quejaron porque no estaban invitados todos los precandidatos y otros opinaron que el espacio tuvo de todo menos debate.



De lo anterior, mucho puede ser cierto. Sin embargo, creo que hay buenas razones para haber tomado la decisión de arrancar con estos debates en este momento y de esta forma. Lo primero que debo decir es que este ejercicio es producto de un trabajo conjunto entre la academia, los medios de comunicación y organizaciones sin ánimo de lucro, lo que se debe celebrar. Lo segundo es que en este momento son muchos los precandidatos, lo que hace necesario separarlos por grupos para poder oírlos a todos con algo de profundidad. Lo tercero, y lo que considero más importante, es que gracias a que tenemos estos espacios, desde este momento hemos logrado que la agenda del Valle esté en el radar de los precandidatos. Hasta ahora, los demás debates que se han realizado se han dado en espacios propiciados por los gremios nacionales o llevados a cabo en Bogotá.



Fue realmente gratificante ver cómo en este primer debate del Valle del Cauca los precandidatos que nos acompañaron hablaron con propiedad de temas tan importantes como la concesión para terminar la doble calzada Buga-Buenaventura, de la profundización del dragado de Buenaventura, del tren de cercanías, del corredor Cali-Rumichaca, de la agenda social de Buenaventura, además de los temas de seguridad de nuestra región. Todo esto sin dejar a un lado temas importantes y transversales para todo el país como la educación y la reactivación económica.



Durante años nos hemos quejado de que la agenda del Valle del Cauca no está dentro de las prioridades del Gobierno central, pero a diferencia de otros años, hoy en día tenemos una agenda clara, con proyectos que se han ido construyendo y que han pasado cada una de sus etapas gracias al trabajo conjunto de nuestros gobernantes, el Bloque Parlamentario, los gremios y ProPacífico. Hoy llegan los candidatos al Valle y tenemos proyectos de alto impacto estructurados, en licitación o en pre construcción y algunos en ejecución. Por tanto, sabemos cuáles son las principales solicitudes y además tenemos la capacidad de unirnos para invitarlos a que vengan y nos cuenten, todavía sin mucho debate, qué quieren hacer por nuestra región.



Hay mucho en lo que debemos seguir avanzando y mejorando, por ejemplo, en tener esa misma agenda clara para Cali y la región de ciudades, en diversificar la cartera de proyectos y en aumentar el ritmo en las estructuraciones. Sin embargo, no podemos desconocer la capacidad de movilizar acciones en favor de nuestra región, gracias a un liderazgo colectivo que hemos venido desarrollando.



Conclusión: estamos trabajando juntos, tenemos prioridades claras, hemos tenido la habilidad para movernos efectivamente para posicionar nuestros proyectos en la agenda nacional y que los precandidatos presidenciales vengan a Cali y nos cuenten qué quieren hacer por el Valle del Cauca y la región Pacífico, prestándonos la atención que como región queremos y merecemos.



