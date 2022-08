Cali distrito

Agosto 30, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-30

Por:

María Isabel Ulloa

El Congreso de la República expidió la Ley 1933 del 2018 que convertía a Cali en Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios a partir del 1 de agosto de ese mismo año. En su momento a muchos nos cayó por sorpresa. La ciudad en general no se ponía de acuerdo si esto era algo positivo o negativo y, sobre todo, muchos no entendíamos por qué íbamos a ser distrito si lo que debíamos hacer era avanzar en ser área metropolitana, debido a la evidente conurbación entre Cali y sus municipios vecinos.



Sin embargo, desde ese momento Cali es un distrito especial y la ciudad y su administración deben cambiar para poner en práctica esta nueva condición. Desde 2019 la Alcaldía arrancó este ejercicio. En ese momento ProPacífico junto a la Alianza de las universidades apoyamos la elaboración de un estudio técnico que permitiera dar insumos al ejercicio de cómo debería verse Cali convertida en distrito. Por razones diversas, la administración de ese momento no pasó el acuerdo por el Concejo y la tarea le quedó a la administración actual. Todos sabemos qué pasó con la pandemia en 2020 y los efectos que tuvo, por lo que solo hasta hace unos meses la Alcaldía retomó el tema.



Después de varias discusiones generales entre múltiples actores durante este 2022, la semana pasada la Alcaldía presentó una propuesta para la división del territorio en localidades, que pretende radicar ante el Concejo para su aprobación en los próximos días, sin embargo, dicha propuesta de localidades es la única información con algo de detalle que se ha compartido públicamente. Hasta el momento no conocemos cuál será la distribución de funciones y el presupuesto necesario para la adecuada operación y funcionamiento de las alcaldías locales que administrarán las localidades propuestas.



Tener localidades puede ser bueno para Cali porque acercará la Administración a los diferentes territorios y a los ciudadanos para los cuales, como ya lo dije en otra columna, el CAM sigue siendo muy distante. Sin duda, la forma de organización actual no ha sido eficiente para resolver problemas estructurales de los barrios de Cali. Sin embargo, la mera división no garantiza que nada de esto se cumpla. Con la división de las localidades se debe definir qué funciones se van a desconcentrar y qué presupuesto se va a tener para esa desconcentración.



Este proceso de transición a Distrito debe incorporar decisiones más allá de la delimitación de localidades, pues implica reformas administrativas importantes, que deben ajustar la estructura administrativa y capacidades institucionales para ponerse al día con las realidades que presentan las nuevas complejidades sociales, económicas y territoriales de la ciudad y las implicaciones de ser distrito.



Es evidente que este proceso se debe hacer por fases, pero debe ser claro para la ciudadanía cuál será ese procesamiento, sino, tendremos un carro con chasis, pero sin motor, y sin la claridad de cuándo tendrá el motor. Es por esto, y debido a la magnitud de lo que estamos hablando, que debemos tomarnos el tiempo necesario para que la ciudadanía tenga toda la información y que haya el mayor consenso posible. De ahí que la Administración y el Concejo no se deben dejar llevar por el afán en un tema tan importante para nuestra ciudad.



*Directora Ejecutiva de ProPacífico