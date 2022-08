Agosto 16, 2022 - 11:55 p. m.

2022-08-16

Por:

Marcos Peckel

Se cumplieron el pasado fin de semana 75 años de uno de los eventos seminales del Siglo XX, cuyo legado aún es motivo de amplio debate: la partición del subcontinente indio en dos Estados, India y Pakistán, producto de un decreto del parlamento británico que ponía fin a la presencia inglesa de más de 300 años en esas tierras que se convirtieron en la joya de la corona del gran imperio.



Los británicos arribaron al subcontinente a comienzos del Siglo XVII a través de la Compañía de las Indias Orientales, en momentos que parte de la India estaba gobernada por el imperio Mogol cuyos regentes profesaban el Islam, mientras que el resto del territorio por los legendarios Maharajás. En 1857 tras la rebelión de los cipayos, soldados hindúes del ejercito inglés, Gran Bretaña se hizo al control total del subcontinente, convirtiéndolo en parte integral del imperio.



Si en algún lugar se aplicó al pie de la letra la vieja táctica romana de 'divide e impera’, fue en la India donde los británicos fomentaron la división entre hindúes, musulmanes y sijs, al punto que la Liga Musulmana, el movimiento que lucharía por la separación de los musulmanes, fue creación de los británicos.



Tras la Segunda Guerra Mundial, la convivencia entre las dos grandes comunidades, hindúes y musulmanes, estaba destruida, los asesinatos, masacres y destrucción de lado y lado eran recurrentes, ni el Mahatma Gandhi pudo detenerlos. Los británicos, quebrados tras la guerra, encartados con sus posesiones coloniales, no encontraron más alternativa que dividir el subcontinente en dos Estados, cuyas fronteras fueron establecidas por un burócrata inglés que nunca había pisado la región. Así nacían hace 75 años, el 14 de agosto de 1947 la República de Pakistán y al día siguiente su homóloga de la India. La independencia de ambos países exacerbó la violencia comunal, más de un millón y medio de seres humanos fueron asesinados, unos a manos de otros, y la partición generó unos 15 millones de refugiados en cantidades similares; musulmanes que huían de la India e hindúes que huían de Pakistán.

Adicionalmente los ingleses dejaban sembrado el conflicto por la región de Cachemira que eventualmente adhirió a la india a pesar de tener mayoría musulmana.



Nacían dos Estados cuyo desarrollo no pudo ser más desigual y surgía un conflicto geopolítico y religioso de grandes proporciones, que ha llevado a las dos naciones a tres guerras, la última de las cuales concluyó con la creación de un tercer Estado, Bangladesh, separado de Pakistán. Ambos países están dotados de armas atómicas y grupos terroristas islamistas apoyados por Pakistán han realizado innumerables ataques a su vecino.



India ha recorrido un gran camino desde su independencia convirtiéndose en potencia tecnológica, científica, militar y cultural, legando al mundo unas milenarias formas de vida y constituyéndose en el proveedor por excelencia de servicios para buena parte del planeta. Una economía que tras la pandemia crece a un ritmo acelerado, a pesar de que el ingreso per cápita sigue siendo bajo y la desigualdad social, descomunal. El gobierno actual encabezado por Narendra Modi del partido nacionalista hindú BJP, ha adoptado posturas que han alienado a la minoría musulmana, unos 200 millones, manteniendo viva la confrontación religiosa.



Pakistán por su lado ha trastabillado de crisis en crisis, de golpe militar en golpe militar, una muy frágil democracia cautiva de los militares. El país es terreno fértil de grupos radicales islámicos que desafían al Estado, han asesinado figuras prominentes y atacado minorías religiosas.

India y Pakistán, 75 años de una partición cuyo legado es mixto, quizás más malo que bueno.



Sigue en Twitter @marcospeckel