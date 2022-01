2022: elecciones y elecciones

Enero 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-04

Marcos Peckel

Ya estarán los lectores saturados de las elecciones que tendremos en Colombia, hastiados algunos quizás, por lo que se vislumbra como una campaña en la que se vale todo y más. Pero y a pesar de que somos el ombligo del mundo, hay otros lugares en los que se llevan a cabo elecciones, todas sin duda “la más importante de la historia”. Desde Estados Unidos a Francia, Brasil a Filipinas, Corea del Sur a Hungría, Portugal a Suecia, Costa Rica a Bosnia, el calendario electoral en 2022 esta “abarrotado hasta las banderas”. Cada disputa con su drama, suspenso, posibles acusaciones de fraude y casi certero ‘déjà vu’ final.



Empecemos por el final. Noviembre 8 los electores en Estados Unidos acuden a las urnas a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 34 senadores, ambas actualmente controladas por el Partido Demócrata, aunque en el Senado la composición es 50-50, con la vicepresidente Harris desempatando. El presidente Biden ha podido a trancazos y cediendo hacer aprobar parte de su ambiciosa agenda, sin embargo su último gran proyecto de social, conocido como BBB (construir mejor juntos en inglés) se estancó y no ha visto la luz del día.

De perder en noviembre el control de una o las dos cámaras, usual en Estados Unidos, su gobernabilidad se vería seriamente comprometida.

Temprano aún para pronosticar, pero en tratándose de Estados Unidos a todos nos afecta de una forma u otra.



El vecindario tendrá en octubre una de sus más truculentas contiendas en Brasil, el gigante geográfico, que no geopolítico. Como en nuestra América la vida parece moverse en círculos, el proceso enfrentará al actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva, amén de otros aspirantes. El centro como en Perú y Chile, ha sido triturado y a menos que ocurra un gran ‘palo’, Planalto será dirigida por uno de estos dos candidatos, con prontuario y representantes de extremos políticos.



Tras el cambio de guardia, que no sustancialmente de políticas, en la poderosa Alemania, que llegó al final de la era Merkel, el otro eje de la Unión Europea va a las urnas en abril. La República Francesa elegirá presidente entre el actual mandatario Emmanuel Macron, neoliberal económico, europeísta y centrista en temas sociales y una pléyade de candidatos entre los cuales sobresalen los de la derecha. A Marine le Pen le salió competencia más extremista, anti migrante, anti islam, anti Unión Europea, supremacista blanco, en la figura de Eric Zemmour. Uno de estos dos es el más opcionado a acceder a la segunda vuelta a enfrentar a Macron. La izquierda, atomizada, no parece tener chance. Macron no despierta pasiones, es más bien el refugio de un electorado que aún goza de cierta zona de confort.



Dos de los más pintorescos personajes del escenario político global concluyen sus cadencias. En Hungría, el primer ministro desde 2010, Víctor Orban, precursor de la ‘democracia iliberal’, el ‘niño malo’ de la Unión Europea, adalid de políticas antinmigrantes, antigay, quien ha socavado la separación de poderes, va a las urnas, en elecciones parlamentarias que definirán su futuro, el de Hungría y en parte el de la Unión Europea. En Filipinas Rodrigo Duterte deja el poder, pero su hija Sara compite por la vicepresidencia en un extraño sistema político en el que presidente y vice se eligen cada uno por su cuenta. El más fuerte candidato a presidente no es otro que Ferdinand Marcos Jr., hijo de quien fuese dictador por un cuarto de siglo de estas islas católicas, apostólicas y romanas. Las vueltas que da la vida.

Marcos Peckel