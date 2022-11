La CVC se respeta

Noviembre 01, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-01

Por:

Marco Antonio Suarez Gutierrez

Señor Carlos Porges, leyendo detenidamente su columna ‘Senda de paneo’ y denominada ‘¿CVC, CVY o qué?’, del 26 de octubre de 2022 en el diario El País, donde usted sugiere una falta de acción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, por una intervención del bosque nativo de un predio ubicado en la Reserva Forestal de San Antonio en el municipio de Santiago de Cali, que según su escrito no ha sido identificada, tengo que manifestarle que no es cierto. Desde el pasado 10 de octubre nuestros funcionarios ya habían realizado la respectiva visita de control y vigilancia.



Me permito aclararle que como autoridad ambiental en el Valle del Cauca, protegemos los recursos naturales y el desarrollo sostenible con trabajo difícil pero al mismo tiempo gratificante.



Entendemos cuando un ciudadano advierte sobre cualquier daño ambiental a los recursos naturales en su territorio y hace un llamado a la CVC. Es normal que se moleste y cuestione nuestro actuar, pero lo que no aceptamos es que se tilde a la Corporación de corrupta o mancillar su nombre como lo dice su titular “CVC o CVY”.



Eso es una falta de conocimiento y respeto absoluto para una entidad que durante 68 años ha protegido los recursos naturales del departamento y que nos ha llevado a ser destacados a nivel nacional e internacional como autoridad ambiental de primer nivel por su misión y visión, por los grandes resultados en sus ejecuciones y sus buenos indicadores en términos ambientales.



En relación a la intervención del terreno que usted denuncia en el kilómetro 17 en la vía al mar en un supuesto predio de la SAE y el cual está por confirmación catastral, es importante informarle que desde el pasado 10 de octubre, 16 días antes de que publicara su columna, nuestros funcionarios especializados en el tema forestal ya habían actuado e identificado que es un lote abandonado en el cual se realizó una actividad de adecuación de terreno sin que hubiese permiso o autorización algunos de la Autoridad Ambiental.



Por otro lado, se aclara que el predio se encuentra dentro del área sustraída de las Reservas Forestales Protectoras Naturales Río Cali y La Elvira, un área consolidada donde se evidencia que hay construcciones de viviendas. Ante esto se le informa que ya se inició el respectivo trámite administrativo contra el propietario del predio, lo cual permitirá identificar plenamente al infractor y determinar si la conducta es constitutiva de infracción ambiental y de ser así el grado de afectación ambiental, en el marco de un debido proceso.



Ante esta información no aplica el principio de parsimonia que usted sugiere que la CVC es: A. Incompetente, o B. Corrupta. Por el contrario, lo que hay son unos funcionarios competentes con la protección ambiental del departamento.



Pero si usted, señor Carlos Porges, tiene alguna prueba que demuestre lo contrario lo invito a que haga sus denuncias respectivas.



Tenga la plena seguridad de que no toleraré algún tipo de irregularidades en la CVC, pero tampoco aceptaré que se calumnie o injurie una entidad que es líder en el país y que es protegida y valorada por los vallecaucanos.



*Director General Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC