Nerviosismo

Enero 17, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-17 Por: Mabel Lara

Washington está en toque de queda. Decenas de soldados de la Guardia Nacional se encuentran patrullando las 24 horas del día por las amenazas de movilizaciones y ataques al acto inaugural del nuevo Presidente de los norteamericanos, Joe Biden.



La cintilla amarilla de restricciones de movilidad circunda los monumentos más importantes de la capital. El National Mall está cerrado, las vías de acceso a la casa blanca bloqueadas, el edificio de la Corte Suprema militarizado y al menos unas 13 estaciones del metro no estarán en funcionamiento en las próximas horas. Caminar por Pennsylvania Avenue es acercarse a las barricadas impuestas por la alcaldesa de D.C. Muriel Browser quien viene alertando de la posibilidad de marchas y desmanes desde el pasado domingo.



Los washingtonianos y quienes vivimos aquí nos sentimos un poco rehenes de la seguridad. Nuestros datos y conversaciones están siendo chequeadas y supervisadas para evitar, o al menos controlar, el episodio que vivimos el pasado 6 de Enero cuando una cuadrilla de manifestantes ‘protrump’ se tomó el Capitolio Nacional.



Es la ficción recreada en las pantallas de Hollywood que se hace realidad bajo un slogan que bien pudiera ser el día del 'juicio final'. Exagerada en algunos casos si se tiene en cuenta que los chat encriptados que han podido identificar invitan a ataques, pero también a quedarse en casa por los más de 25 mil soldados de la Guardia Nacional que inspeccionan las vías.



Son medidas sin precedentes en ‘El Distrito’ motivadas por el ataque a la ‘casa del pueblo’ el símbolo del liberalismo, la tolerancia y el debate respetuoso que se vio de rodillas ante los seguidores del presidente Trump. Es también la caída del pináculo de la democracia que parece derrumbarse dejando ver su lado más oscuro, para mostrarse vergonzante.



Lo que sorprende es que pese a la ‘insurrección’ del pasado 6 de Enero y a poco más de 40 horas de la llegada al poder de Joe Biden el Trumpismo está más vivo que nunca. Una encuesta publicada por algunos medios de comunicación norteamericanos como USA Today y Suffolk evidencian que el presidente Trump sobrevivirá en la historia inmediata.



La encuesta entre republicanos que se realizó, después de los hechos en el Capitolio, determinó que el 55% de los republicanos votarían por Trump si se postulara en el año 2024, otro 25% dice que podría votar por él, y sólo el 14% dice que definitivamente no lo haría. Si bien una estrecha mayoría (52%) dice que Trump debería ser destituido de su cargo; el Presidente saliente conserva una parte significativa de su base política que lo mantuvo en el poder en los últimos cuatro años y que en la más reciente elección le entregó más de 70 millones de votos que aprobaron su gestión y su discurso.



En otras palabras el Trumpismo llegó para quedarse. Así muchos quisiéramos restarle poder a los discursos xenófobos, racistas y sexistas, la cruda realidad es que Trump legitimó lo que muchos en esta nación -y en el mundo- piensan sobre los otros; y cabe muy bien en este apartado de la historia la frase del expresidente Clinton durante su campaña en 1992 contra George H. W Bush: primero está el bienestar particular (primero mi plata), el desarrollo económico, y luego las ideas democráticas: “Es la economía estúpido”, y Trump hasta antes de la pandemia venía resolviéndoles el asunto a los norteamericanos.



Biden llega al poder este miércoles en medio de un país convulsionado, fracturado y asumiendo una de las peores crisis de salud pública de su historia reciente que según la Universidad Johns Hopkins acumula ya 387 mil muertos por Covid-19 y cuenta con 23 millones de casos confirmados del coronavirus. No la tiene fácil, pero su slogan de gobierno: América Unida es la esperanza para muchos de que los principios democráticos vuelven a ser importantes en este país, ojalá lo logre por el bien de las democracias en el mundo.



