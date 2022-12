Diciembre 18, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-18

Por:

Mabel Lara

- Andá a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo.



- Yo juego para vos, mamá.



Esa es parte de la conversación que se volvió histórica entre el astro latinoamericano Diego Armando Maradona y su ‘mamma’, la doña Toña, Dalma Salvadora Franco, quien gracias al periodista José María Muñoz minutos después que Argentina le ganara a Inglaterra 2 a 1 en el Mundial de México 1986, logró la conexión para que América Latina celebrara entre lágrimas el triunfo del país del Cono Sur.



El Diego, el astro, que hizo soñar a toda una generación de latinoamericanos que imaginaron algún día ser como él.



El Diego, el mismo que vimos perdido, borracho, drogado cayendo en el barro, en el estiércol de la calle y de la fama que lo acompañó, revivió en la memoria de los que presenciamos el triunfo de Argentina 2022 en Qatar.



Messi, ayer más mesurado, medio inmutable e incluso con rasgos de autismo, no lloró, pero se reía.



Se reía grande, así como es él, ¡grande!, inmenso, latino, criollo, mestizo, chiquito; pero el jugador de fútbol más completo de su generación.



Muchos en nuestra región no aplaudieron, “porque los argentinos son altivos, prepotentes y creídos”, sin embargo, ante el mundo es la América que habla en castellano la que ha ganado, y los nacidos aquí celebramos.



¿Es un triunfo que debemos aplaudir en Colombia? Yo digo que sí y lo digo por nuestros hijos y sus ídolos.



Lo digo por las mamás Toña, como la de del Diego; o las Celia, cómo se llama la madre de Messi. Lo digo por la mano de Dios, por los ‘Pettit’ que nos tocaron en la América del Sur.



Lo digo por mi hijo. Por el soñador que tengo en casa, el hincha furibundo que piensa con copas y medallas. El número 10 que imagina ser futbolista. Y también por los cientos que entrenan, madrugan y anhelan marcar goles y pasar a la historia.



Por él, por los hijos y los buenos referentes como Messi, por los soñadores de su generación; porque cuando salimos, en el mundo por encima de todo nos siguen viendo como sudacas y finalmente porque Argentina se escribe en Español. ¡Viva la pulga y viva su legado!