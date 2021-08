Platica de bolsillo

Agosto 29, 2021 - 06:55 a. m.

2021-08-29

Por:

Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Colombia está alarmada por el contrato por $1,2 billones que el Ministerio de las Tecnologías y la Información firmó con el consorcio que presentó unas garantías bancarias al parecer falsas. Y en Cali, poco se dice de los $650.000 millones de endeudamiento que le autorizaron al alcalde y lo que él está haciendo con ellos, sin que alguien del Estado se atreva a pedirle cuentas.



Lo sucedido con el contrato de Mintic tiene características alarmantes. La falsedad se detectó cuando ya le habían entregado al contratista $70.000 millones, alguien habló de incumplimiento del contratista y pidió que se revisaran las garantías. Entonces se descubrió que el banco Itaú no había emitido esa garantía, que las firmas eran falsas y que le habían metido un gol gigantesco al tesoro público.



Esas averiguaciones llevaron a destapar el entramado con el cual los miembros del consorcio tienen contratos que pueden sumar hasta catorce billones con el Estado. Y que en muchos de ellos se presentaron pólizas de cumplimiento y garantías que apenas ahora están siendo revisadas por las contralorías, procuradurías y fiscalías que en este mundo colombiano existen.



Y en Cali, el Concejo Municipal le aprobó al alcalde Ospina contratar deuda por $650.000 millones dizque para reactivar la ciudad, a la carrera y basados en una propuesta de 19 proyectos que estaban enunciados mas no estructurados. Y claro, las procuradurías y contralorías y personerías que en el mundo existen, no han revisado lo que está haciendo un alcalde que aún tiene cuatro investigaciones penales por contratos realizados hace doce años.



¿Cuál es el hilo conductor del Mintic y Cali? El clientelismo y su consecuencia la corrupción que impiden la revisión y tiene la facultad de ejercer de manera opcional el control político y legal a esa contratación. Si usted forma parte de esas empresas que se apoderaron de la política, tranquilo que no le van a pedir cuentas ni a exigir la legalidad de sus actos sino después, cuando ya para qué.



Así, los concejales de Cali, con excepción de dos, aprobaron los $650.000 millones para 19 proyectos. Pero esos ya no existen pues el alcalde los cambió sin consultar a nadie. Y nadie sabe a qué destinará una porción importante de esa enorme deuda, ni los órganos de control revisan o investigan. Como en Pedro Navaja, “no hubo preguntas, nadie lloró”.



Pero el alcalde Ospina ha pagado comisiones de éxito por el endeudamiento que también implica convertir deuda pública anterior en bonos. Y está feliz destinando plata dizque para recuperar el MÍO que destruyó el vandalismo, para prestarle plata a la gente que su gobierno escoja o para cumplir sus compromisos con la ‘primera línea’ que él convirtió en partido político.



Es decir, esa plata se convirtió en platica de bolsillo del burgomaestre caleño. Sabe que sus mayorías en el Concejo, incluida la organización que llaman, no le exigirán que cumpla lo que le aprobaron ni va a tener a las contralorías o las procuradurías revisando sus contratos. Y que no está obligado a informar a los caleños qué va a hacer con los impuestos que ellos pagan.



Como en el Mintic, el clientelismo que eligió a Ospina impedirá que lo investiguen hasta que ya sea tarde. Hasta que los banqueros le hayan prestado los $650.000 sin preguntar mayor cosa, Cali esté endeudado hasta la coronilla y nadie sepa en qué se gastó la plata de la ciudad. Y todos en el pomposo Estado Social de Derecho tan tranquilos.



Sigue en Twitter @LuguireG