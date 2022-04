La fiesta del cine

Abril 21, 2022 - 11:35 p. m.

2022-04-21

Por:

Liliane de Levy

Los cinéfilos están de plácemes. El importante Festival Internacional de Cine de Cannes se llevará a cabo de la manera más normal del mundo. Es decir en la fecha acostumbrada (segunda o tercera semana del mes de mayo, este año del 17 al 28 de mayo), con un número de participantes que alcanza los cuatro mil y secciones oficiales y paralelas con el número promedio de asistentes de sus días de gloria.



En medio de las tensiones mundiales que nos agobian (el covid que retorna, guerra devastadora en Europa, inflación y vida cara, elecciones cargadas de riesgos) llega el Festival para brindarnos un poco de alivio, además de alegrías y enseñanzas. También interesantes propuestas que el dinámico e incansable director del Festival, Thierry Fremaux, anunció en la tradicional rueda de prensa en Paris, convocada para presentar el programa oficial del Festival. Como bien lo explica, este año en Cannes se buscará celebrar el cine del pasado -representado por sus mejores voceros- y el cine del futuro con sus agresivas innovaciones técnicas y artísticas, gracias a la enorme admisión de nuevos y jóvenes participantes.



Además se programaron debates de alto nivel para seguir reflexionando sobre inquietudes relacionadas con la misma supervivencia del lenguaje cinematográfico. Inquietudes que expresaba el director alemán Wim Winder hace 40 años en su película ‘Room 666’ en la que entrevistaba sobre el tema a prestigiosos directores como Antonioni, Fassbinder, Godard y otros .Y finalmente convencernos que el cine no está muerto; al contrario, sigue vivo, vigoroso y buscando renovarse y mejorarse todo el tiempo. Y Cannes preparado para respaldarlo.



Dicho esto quisiera reflexionar un poco sobre las películas seleccionadas en la edición 75 de este año, aunque dadas las limitaciones de mi espacio solo citaré algunas que me parecen las más atractivas.



La llamada Selección Oficial en Competencia por la Palma de Oro presenta 18 películas (se puede complementar con dos o tres más) que, en su mayoría, reúne a directores veteranos, muchos de ellos ya galardonados con el prestigioso premio en el pasado. Cito entre otros ‘Crímenes del futuro’, del legendario David Cronenberg, cuyo regreso a Cannes se considera un gran acontecimiento; ‘Tori y Lokita’, de los hermanos belgas Jean Pierre y Luc Dardenne, especializados en los temas sociales; ‘Broker’ del famoso japonés Kore-Eda Hirokazu, quien acaparó premios; ‘RMN’ del rumano Christian Mangiu (¿recuerdan ‘4 semanas’?); ‘La mujer de Chaikovski’, del ruso KIrill Serebrennikov, una película histórica; ‘Stars at noon’, de la francesa Claire Denis (¿recuerdan ‘Chocolat’?); ‘Triangle of sadness’, una comedia cínica del sueco Ruben Ostlund (¿recuerdan ‘The Square’?), y más directores reconocidos.



La segunda (en importancia) Selección Oficial en Cannes se llama ‘Una cierta mirada’; fue creada para darles cabida a directores más jóvenes, más radicales y más comprometidos. Este año trae 15 películas (puede ampliarse) en las que contamos con siete ‘primeras películas’ y ocho dirigidas por mujeres. Con una sola latinoamericana, titulada ‘Domingo y la tiniebla’, del director Ariel Escalante Meza y llega de Costa Rica.



Finalmente cabe señalar que la selección oficial fue escogida entre 2200 propuestas enviadas desde 155 países. Y que por primera vez Pakistán figura en la modalidad de ‘Una cierta Mirada’. Continuará...