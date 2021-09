Estornudos

Septiembre 23, 2021 - 11:35 p. m.

2021-09-23

Por:

Liliane de Levy

“Cuando Estados Unidos estornuda, ¡al mundo le da gripa!”, decían los entendidos hace unos años para explicar el gran poder e influencia del gigante del Norte sobre todos los demás. Últimamente las cosas cambiaron y aunque Estados Unidos sigue siendo considerada la primera superpotencia, su poder y su influencia mermaron. ¿Por qué? Quizás porque sus líderes vienen ‘estornudando’ demasiado.



El presidente Donald Trump inició el declive al inyectar a la política norteamericana las lacras del nacionalismo exacerbado y las divisiones profundas. También la intolerancia, el fanatismo, el aislamiento, etc. Y así, según el dicho, “el que come solo, vive solo y muere solo”, fundamentó la teoría del ‘America First’.



Trump se fue y llegó Joe Biden decidido a hacer lo contrario de Trump, bueno y malo anunciando “America is back”. Pero sin mucho convencer por no tener el don de mando necesario en los manejos de una superpotencia, ni la salud ni la edad adecuadas. Desde que Biden entró en la Casa Blanca, Estados Unidos no ha dejado de estornudar. Y la gripa mundial empeorando. Enumero algunos de sus traspiés más evidentes .



1) El retiro de los soldados norteamericanos de Afganistán terminó en debacle criticado en forma unánime. Salir de Afganistán está bien pero irse así, sin coordinar tan importante decisión con sus aliados de Otan que también pagaron sangre y dineros durante los 20 últimos años derivó en caos y humillación y trágicas perdidas que se habrían podido evitar, con Biden como el gran responsable de lo ocurrido.



2) En el atentado en el aeropuerto de Kabul perpetrado por Isis (o Daesh u otros) en plena tarea de evacuación murieron unas 200 personas, entre ellas 13 soldados norteamericanos. Toda la responsabilidad de la tragedia recae sobre los norteamericanos que estaban en control del aeropuerto cuando sucedió... Un golpe doloroso para la opinión pública en general.



3) La retaliación norteamericana llevada a cabo por Estados Unidos contra el atentado utilizó un sofisticado misil para golpear un foco terrorista. Infortunadamente la operación fracasó ya que el misil cayó sobre un blanco equivocado, matando a civiles, en su mayoría niños.



4) Otra desastrosa situación se vive sobre las fronteras norteamericanas asediadas por centenares de miles de inmigrantes llegados de Centro y Suramérica a vivir en los Estados Unidos. Todos alentados por la generosa invitación del presidente Biden que les dijo “Vengan todos.

Aquí los esperamos con los brazos abiertos”. Y todos vinieron caminando, nadando, en buses o trenes, con familia y todo pero Biden resultó incapaz de cumplir con la hospitalidad prometida. Les quedó mal aunque era de esperar. Ahora les pide el favor de no venir y hacerlo de manera legal. Y ellos-que lo dejaron todo- se sienten traicionados.



5) Como también se siente traicionada Francia, un aliado solido de Estados Unidos al verse despojada de un contrato billonario de venta de submarinos con Australia a favor de Estados Unidos y de la administración Biden. “Nos dieron una puñalada en la espalda”, dijeron los franceses. Y, por primera vez París llamó a su embajador en Washington, en señal de protesta.



Si agregamos a tantas fallas los problemas de vacunación contra el covid, los enfrentamientos con una China crecida y decidida a tragar al mundo, los enredos del cambio climático, las divisiones sociales, raciales y económicas, entendemos por qué Biden luce agobiado.

