El Óscar se reinventa

Abril 08, 2023 - 11:45 p. m.

2023-04-08

Por:

Liliane de Levy

Tengo que confesar: me demoré y me costó trabajo ver la película oscarizada (sietes veces) de este año y cuyo título ‘Everything everywhere all at once’ (Todo en todas partes al mismo tiempo’) la describe bien. Mucha gente en cuya opinión confío la habían juzgado confusa en extremo y demasiado larga y se salieron en la mitad. Por su parte, a los críticos en general les gustó y les pareció innovadora y divertida. Ninguno mintió.



La película es una locura completa del principio hasta el final y maneja un tema que pocos entendemos todavía y que es el multiverso. Además, fue timada a un ritmo tan acelerado que cuesta trabajo seguirlo y tolerarlo. Resultado: terminé la película exhausta y muy confundida, pero decidida a verla otra vez cuando me repongo de mis emociones.



En ‘everything …’ sus directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan -apodados ‘The Daniels’- mezclan ciencia ficción con comedia para visualizar el multiverso como nunca lo vimos en cine. Y se valen de la experiencia de su heroína, una mujer batalladora que emprende un viaje virtual y que pasean de un universo a otro universo con todos los cambios que experimenta y la infinidad de posibilidades de vida que se le presentan pasando de ser gerente de una lavandería, cocinera, actriz glamorosa, cantante, bailarina, profesora … Y alternando con personajes de su entorno que encajan en sus universos. El todo interpretado con maestría por la formidable actriz malasia Michelle Yeoh, que para asumir su papel aprendió a practicar las artes marciales a la perfección; por el actor veterano Huy Quan originario de Saigon y la actriz norteamericana (también veterana) Jamie Lee Curtis.



¿Sinopsis? Difícil de discernirlo con claridad. ‘Everything...’ cuenta la historia de una familia al borde de la implosión con una mujer frustrada por culpa de un marido demasiado débil para ayudarla en las dificultades, de una hija que resulta lesbiana cuando ella no gusta de los homosexuales, y tatuada cuando ella no gusta de los tatuajes, además, gorda cuando ella no gusta de los gordos.



También está el padre de ella con sus achaques de viejo y reacio a los modernismos. De repente y por desespero, la mujer pierde el sentido de la realidad que la rodea para entrar en vertiginosas vivencias en otros universos. Es una crisis existencial de una mujer común y corriente con problemas de frustraciones comunes y corrientes, pero tratada a nivel global, en busca de soluciones salvadoras globales. Es sin duda una película muy rara que no deja indiferente.



Hay que estar bien informado para disfrutarla. Para lograrlo acudí a mis nietos que encontré más familiarizados con el tema de la teoría del multiverso y habían visto varias películas alusivas. Y para ahondar, acudí también a mi hija que es psicóloga y que me aleccionó sobre los efectos de los ‘breakdowns’ o crisis mentales, de la esquizofrenia y de las escapadas del cerebro que no sabemos interpretar o controlar y llevan al multiverso.



Todo eso para decir que la película altamente oscarizada de este año no es una película ordinaria. “Es una comedia a la altura del mundo actual”, dicen sus directores y muchos sesudos críticos. Y los Óscar acaparados, así lo comprueban. Personalmente salí agotada del cine y confusa y con la necesidad de calmarme para volver a verla y poder entenderla mejor.

Es tan difícil, tan loca y tan caótica que me sorprende saber que resultó muy taquillera. Sin embargo, una recomendación: no salir del teatro después de la primera parte, como mucha gente lo hace. Aguantar un poco más y llegar al final de la película porque en la segunda y tercera parte las cosas se vuelven más racionales y el desenlace lleva mensajes de amor y reconciliación, altamente benéficos.