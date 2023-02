El globo de la discordia

Febrero 09, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-09

Por:

Liliane de Levy

Durante cuatro días (y seguramente más) un gigantesco globo blanco ubicado a simple vista en la estratosfera, se paseó por los cielos de Estados Unidos, entrando y saliendo a sus anchas desde Canadá y violando espacios aéreos norteamericanos. Apenas señalado fue identificado de nacionalidad china y calificado espía. La noticia ampliamente difundida provocó clara histeria entre los norteamericanos quienes exigieron acción inmediata en su contra a las autoridades competentes y que, a su vez, se tomaron el tiempo de intervenir, esperando (según ellos) que el intruso se colocara sobre el océano para destruirlo en forma espectacular (con poderoso misil) y sin lastimar a civiles.



¿Por qué el alboroto? Se sabe que China ha estado lanzando globos parecidos en todo el mundo (así lo informa The New York Times y demás medios responsables) que al ser descubiertos fueron conducidos discretamente fuera de los territorios violados. Los expertos aseguran que tales globos no consiguen más información para los chinos que sus satélites dispersos por el espacio. Quizás con un poco más de nitidez, pero nada que asuste realmente. También se sabe que todo el mundo espía a todo el mundo. Mientras no se ve y se actúa, sin hacer ruido. En el caso del globo chino que nos ocupa, lo diferente es que se vio y por lo tanto causó revuelo. Washington tenía que responder con vigor a la agresión para darle contentillo a la opinión. Todo habría sido irrelevante si no fuera por las consecuencia del incidente.



Toca aclarar que China (y no Rusia ni otros) es la única superpotencia capaz de desafiar y competir con Estados Unidos en todos los aspectos: diplomáticos, económicos, ideológicos, políticos, sociales, etc. Competencias que quisieran mantener viables, sin necesariamente caer en un conflicto armado, que sería apocalíptico. Y surgen las preguntas:



¿Por qué China envió tan voluminoso globo-espía (del tamaño de tres buses) repleto de tecnología que puede ser visto fácilmente violando descaradamente el espacio norteamericano? ¿Con cuáles intenciones?

Los expertos y la opinión coinciden en que Pekín lo hizo con la intención de poner a prueba la capacidad de detección de dichos aparatos y evaluar la reacción de Washington ante el agravio. Y también, como lo comunica a su pueblo y al mundo. Es según muchos un ‘test’ calculado. Lo malo es que, a pesar de haberlo perpetrado con éxito, sus resultados se tornaron negativos. Sobre todo, porque el escándalo de aquel globo obligó al gobierno de Joe Biden a posponer o anular del todo una importante reunión programada desde meses atrás entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el jefe supremo chino, Xi Jinping, prevista para el pasado 5 de febrero con el objetivo de apaciguar las exacerbadas rivalidades entre las dos primeras superpotencias. Y así evitar que lleguen a mayores. Entre los temas que iban a discutir enumero algunos que los expertos consideran de vida y muerte:



1. Trabajar juntos para terminar el conflicto ruso - ucraniano.



2. Establecer un código de conducta común en el Mar de China, en momentos en que el Pentágono reabre bases militares frente a islas acaparadas ilegalmente por el Ejército de Liberación Popular Chino.



3. Cimentar el tratado sobre Taiwán que, sin llamar a la independencia de la isla le prohíbe a China recurrir a la fuerza para recuperarla.



4. Coordinar una competencia comercial sana y no belicosa entre los dos gigantes comerciales del planeta.



El encuentro se anuló y la oportunidad de soluciones pacíficas se complicó por culpa del absurdo escándalo del globo-espía chino. Fue mal calculado y mal ejecutado. No tenía razón de ser.