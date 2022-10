Crímenes sin castigo

Octubre 20, 2022 - 11:35 p. m.

2022-10-20

Por:

Liliane de Levy

Un informe de ‘The Economist’ revela que las democracias se encuentran en declive en el mundo, mientras que los gobiernos dictatoriales (o autoritarios) siguen en aumento. Solo 21 países son considerados ‘democracia plena' contra 167 que no lo son. Colombia figura entre las democracias ‘parciales’. Entretanto los tiranos del Siglo XXI deciden del clima, de la economía, de la ciencia, de la educación, de la salud, de la energía, etc.



La libertad del ser humano está en juego porque ellos disponen de poderes infinitos para aterrorizarnos y doblegarnos. Y nos encontramos aceptando lo inaceptable y rendidos ante lo más absurdo. Veamos.



- En Venezuela gobierna una dictadura que en poco tiempo logró convertir a uno de los países más ricos del mundo en uno de los más pobres e inseguros. Sus cárceles están llenas de prisioneros políticos, su moneda no vale nada y pocos encuentran trabajo. Ante su incapacidad de cambiar la gente se va en masa de su país a buscar sustento en el exterior. Como sea, en avión, carro, barco o caminando. Actualmente se calcula que alrededor de 7 millones de venezolanos (de los cuales 2 millones recibió Colombia) deambulan con sus familias (niños y viejos) buscando refugio y trabajo. Imágenes desgarradoras lo confirman.

Entretanto los tiranos en el poder se muestran cada día más robustos y triunfantes. Yo no logro entender por qué Colombia escoge a Nicolás Maduro como ‘garante' de su proceso de paz. ¿Siete millones de refugiados venezolanos no son pruebas suficientes para descalificarlo?



- En China se celebra el aniversario del Partido Comunista convertido en una consagración del poder absoluto de su líder Xi Jinping. Aunque se había pensado que la bonanza económica adquirida por China durante las últimas cuatro décadas ayudaría a los chinos a gozar de más libertad y más aperturas sobre el mundo occidental, ocurre lo contrario: el aniversario refleja un retorno agresivo al maoísmo de antaño, favoreciendo la ideología sobre la economía y un encierro cada día más severo simbolizado quizás con la política del ‘Covid Cero’ que los chinos practican con rigor (confinamientos masivos). Hong Kong perdió su dinamismo desde que la administra Pekín. Y Taiwán sigue encabezando las ambiciones territoriales chinas de los tiempos de Mao.



-En Rusia un líder impredecible -Vladimir Putin- libra una guerra demente contra Ucrania que pretende ‘recuperar’ a la fuerza. Se trata de la guerra más impopular del mundo, incluso en Rusia. Los jóvenes rusos optan por desertar para evitar ser enviados al campo de batalla. Miles de rusos y ucranianos mueren a diario. Pero Putin sigue firme en su empeño. Ahora anexa regiones ucranianas y amenaza con recurrir a las armas nucleares. El ‘Apocalipsis’ anunciado, sin motivos valideros.



- En Irán gobiernan los ayatolás con metas religiosas y fanáticas, y buscan imponer un imperio chiita con leyes medievales sobre una población tradicionalmente culta y progresista. En especial persiguen a las mujeres. ‘Ellas se rebelan con heroísmo (pero en vano) contra el terror oficial que busca acallarlas y aniquilarlas. Necesitan ayuda.

Finalmente, difícil citar en este espacio, y evaluar sus crímenes, a todos los dictadores del mundo. Se encuentran en Turquía, Siria, Argelia, Afganistán, el Congo, Birmania, Cuba y un sinnúmero de otros países. Cometiendo crímenes, sin castigo.