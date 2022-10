Para dónde va

Octubre 29, 2022 - 12:40 p. m.

2022-10-29

Por:

Juan Esteban Ángel

Alguna vez escuché una frase en materia económica que siempre me ha quedado sonando: “La economía es un estado de ánimo”. Dicha frase se la atribuyen a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

Ante la incertidumbre que hoy vivimos, no solo a nivel nacional sino internacional, de cuál será el desenlace en materia económica para el 2023, creo que esta recobra vigencia y es que se nota un desaliento frente a lo que se viene para el próximo año.



El Fondo Monetario Internacional, FMI; Fitch Ratings, JP Morgan, a nivel internacional, a nivel nacional el Banco de la República, Fedesarrollo entre otros, nos cuentan lo mismo: luego de dos años de crecimiento y una fuerte recuperación, Colombia tendrá una caída en su crecimiento económico para 2023, continuarán altas tasas de inflación y dependiendo de la confianza que transmita el Gobierno, seguro mantendremos una alta devaluación.



La confluencia de diversos fenómenos nos deja ver una perspectiva también de una ralentización de la economía global. Al conflicto de Rusia y Ucrania y sus consecuencias en Europa, las altas inflaciones y la subida de las tasas de los bancos centrales para contener el aumento de precios, se suma también una inminente recesión en Estados Unidos y el aumento de las tasas por la FED. Todo esto vislumbra un panorama turbulento en la economía del mundo.



Según predicciones económicas, Colombia será uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento al terminar el 2022, con 7,6%, pero comenzará a desacelerarse en el 2023, con un menor crecimiento proyectado de 2,2%, menor del 3% que se tenía previsto, lo que para algunos analistas sería la desaceleración más fuerte de América Latina, ubicándonos por debajo de países como Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, según el FMI.



Los fenómenos geopolíticos globales seguirán planteando escenarios desafiantes y trascendentales para la región, pues seguiremos enfrentando los efectos de la guerra en Ucrania, de la crisis energética en Europa y el comercio intermitente de China.



Desde el inicio de 2022 hablamos de cómo la inflación iba a ir apretando el bolsillo de los colombianos. Hoy se suma el pesimismo y la falta de confianza de los ciudadanos, temas que hace poco corroboró Fedesarrollo en los resultados de sus más importantes encuestas. El Índice de Confianza Comercial (Icco), el Índice de Confianza Industrial (ICI) y el índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostraron una pérdida de optimismo.



Así que debemos prepararnos para un año con apretada de cinturón y frente al que no se descarta una recesión económica. El equipo económico del Gobierno no la tendrá fácil. Hay expectativas por el rumbo que tome la política de transición energética, que sin duda debe ser gradual y espaciada en el tiempo, para no generar un impacto negativo en las finanzas del Estado y mayor devaluación del peso. Es clave que todos los ministros se sumen al ministro Ocampo en los mensajes de confianza para dar tranquilidad a los mercados y no alejar la inversión. Ojalá aprovechemos grandes impulsores como las remesas de los colombianos en el exterior, y los impuestos y regalías de la industria del carbón que ha duplicado su precio, el petróleo y por supuesto, el café, que hoy se vende al valor más alto en los últimos tiempos.



La gran pregunta que queda es para dónde va la economía. Lo cierto es que tendremos un 2023 con una economía profundamente volátil, en importante proporción dependiente de los fenómenos globales y con muchos frentes sensibles a nivel interno, los cuales, ojalá, este gobierno sortee con ortodoxia.