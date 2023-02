El MÍO de todos

Febrero 11, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-11

Por:

Juan Esteban Ángel

Ante la compleja situación que atraviesa hoy nuestro Sistema Integrado de Transporte Masivo, MÍO, vale la pena recordar cuál ha sido la perspectiva de este proyecto desde su inicio y todos los beneficios que ha representado para la ciudad.



El MÍO transformó a Cali. Lo hecho en materia de infraestructura vial y recuperación de espacio público es sin duda de gran trascendencia para la ciudad. Basta con recordar esas imágenes de la calle 13 o la Calle 5 llenas de chimeneas andantes dificultando aún más el tráfico de nuestra ciudad.



Ha sido una inversión cercana a los 2,1 billones de pesos, con 55 estaciones construidas, cinco terminales, 40 kilómetros de vías troncales de solo bus; 431 kilómetros de corredores pretroncales y alimentadores; la construcción del MÍO Cable en la zona de la ladera, y la recuperación y adecuación de más de un millón de metros cuadrados de espacio público, entre otras obras de infraestructura que mejoraron, ordenaron y embellecieron la capital del Valle, a lo que se suma, sin duda, un menor impacto medio ambiental y el mejoramiento del aire que respiramos los caleños.



El MÍO trajo muchos beneficios ambientales como la reducción del 47% de las partículas tóxicas en el aire que respiran los ciudadanos, gracias a una menor cantidad de buses y busetas convencionales, y a su reemplazo por los vehículos del MÍO, que son menos contaminantes, incluso algunos de ellos eléctricos, lo que llevó al proyecto a recibir el sello de calidad ambiental mundial por parte de la ONU.



Los problemas que vive hoy el Sistema nacen desde su concepción, en gran parte porque el modelo de operación se estructuró sin tener en cuenta desde su génesis a los usuarios para entender dónde estaba la mayor demanda de movilidad e iniciar su construcción y operación por dichas vías y no por la Carrera Primera, como se hizo.



Su crisis se agravó aún más, fruto de la pandemia y de los embates que sufrió durante el paro nacional, con afectaciones por más de $45 mil millones.



Las experiencias de las grandes ciudades como Madrid, París, entre otras, muestran que este tipo de sistemas de transporte público difícilmente llegan a ser autosostenibles, lo que conlleva a la necesidad de la participación estatal para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.



El transporte y la movilidad hoy en día es un bien público sensible en el desarrollo y en la vida de las personas, llegando a ser tan esencial como el acceso a buenos servicios en salud o la educación.



Salvar el MÍO debe ser una prioridad para los caleños. Es necesario que desde lo financiero se encuentren los mecanismos para que el Sistema pueda continuar operando y sea sostenible de la mano de todos los actores, Gobierno Nacional, Alcaldía, privados y usuarios. También se deberán hacer ajustes desde lo operativo, con una organización aterrizada a la realidad, con la participación de los usuarios en la definición de las rutas, horarios y frecuencias, de manera que se pueda garantizar la demanda y con esto se lograría lo más importante, la aprobación al Sistema por parte de la gente.



En el largo plazo, tener un sistema MÍO fortalecido y sostenible es fundamental para asegurar la operación del Tren de Cercanías y que este se convierta en la columna vertebral de un sistema de transporte eficiente para Cali y sus municipios aledaños.



El MÍO debe ser de todos los caleños. Debemos promover la apropiación de este sistema que tanto ha beneficiado a nuestra ciudad, valorando su aporte como detonante en su desarrollo urbano y el cual debe proyectarse como un elemento vital en la planificación de esta en el largo plazo. El MÍO no se puede acabar.