Acuerdo sobre lo fundamental

Diciembre 20, 2020 - 11:35 p. m. 2020-12-20 Por: Juan Esteban Ángel

Lo dijo Álvaro Gómez Hurtado en 1978: “Un acuerdo fundamental, tácito, sobre los valores de nuestra sociedad…”. Esta idea, vinculada al legado y memoria del líder conservador, ha sido citada en diferentes coyunturas. Más allá de que haya sido invocada un gran número de veces, creo que es una necesidad que cobra vigencia en Colombia, hoy más que nunca.



Mucho se habla de las divisiones entre izquierda y derecha, como si todo se limitara a los extremos. Lo cierto es que en lugar de enfrascarnos en esta discusión y en el hecho mismo de una polarización, en el país deberíamos estar trabajando en torno a un “acuerdo sobre lo fundamental” para salir de la crisis histórica por la que atravesamos.



Sin duda, nos enfrentamos a la peor crisis económica y social que hayamos vivido en los últimos años. Hemos evidenciado una caída del PIB, que para los más optimistas puede rondar el -7% al cierre del 2020.

Igualmente, en términos de empleo las cifras no son muy alentadoras pues, a pesar de que hemos venido recuperando terreno, en octubre el desempleo estuvo en 14,7%.



Empleo y crecimiento debieran ser los puntos de partida para una discusión constructiva, que permita llegar a acuerdos fundamentales, en materia laboral, en los asuntos centrales de la seguridad social -en especial en lo pensional-, en el foco que debiéramos tener en infraestructura, educación, innovación y competitividad, no solo con visión económica sino también social.



Es urgente el debate en torno a las necesarias reformas que demanda Colombia -laboral, pensional y tributaria -, y que ya eran importantes antes de la pandemia, pero que se hacen más apremiantes en este camino de salida que buscamos ante la crisis.



Necesitamos generar un marco de acciones y prioridades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional, regional y local, y en torno a las políticas que nos permitan o faciliten avanzar en la recuperación económica, social y sostenible de Colombia. En ese sentido, sí que es valioso afirmar que no importa el color del gato, pero que cace ratones.



Propuestas concretas como la presentada por el Consejo Gremial Nacional en su Agenda Empresarial para la Reactivación, con acciones transversales, sectoriales, propuestas de política pública y proyectos de inversión para reactivar el sector productivo y dinamizar la demanda y, finalmente propuestas -pero sobre todo acciones- para acelerar la ejecución de obras que impulsen el desarrollo y dinamicen el empleo, deben ponerse sobre la mesa.



Por su parte, el Consejo Privado de Competitividad, CPC, también ha presentado su más reciente Informe Nacional de Competitividad, planteando ocho recomendaciones para superar la coyuntura tras la pandemia, donde se resaltan elementos como la necesidad de una nueva ley laboral que impulse empleos de calidad, productividad laboral, reforma pensional, sostenibilidad ambiental, sofisticación del aparato productivo, conectividad e infraestructura.



En esta última materia, el país debería volcarse hacia proyectos de alto impacto sobre el desarrollo económico y social, como por ejemplo la conexión Pacífico-Orinoquia, obra que busca conectar Buenaventura y Puerto Carreño, que además de los aspectos comerciales y logísticos, contribuirá a la reconfiguración del diálogo territorial del país, al conectar transversalmente zonas históricamente fragmentadas o aisladas.



Ojalá encontremos mecanismos que nos permitan pensar en unidad como país, y que lleguemos a un acuerdo sobre lo fundamental que nos lleve hacia la reactivación, el crecimiento económico, generación de empleo y mayor equidad.



