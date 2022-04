Volver a Cali

Abril 04, 2022 - 11:50 p. m.

2022-04-04

Por:

Jotamario Arbeláez

Hace ya un año más de cincuenta que salí de Cali en busca de tomarme el mundo con la palabra y por ello dejé mi amor y en ese amor dejé bien enterrado sobre todo mi corazón. Por ello, cada vez que escuchaba a Celia Cruz cantando lo mismo que le pasó cuando dejó Cuba, se me activaba la lágrima fácil de la nostalgia. Y mi amigo Umberto Valverde, el autor de Reina Rumba, cada vez que volvía me reactivaba el corazón llevándome de salsódromos.



No se va uno de la sucursal del cielo sin llevársela consigo, pues como escribió en el edificio Torres y Torres Jaime Jaramillo Escobar, en su Apólogo del paraíso: “Podemos crear siempre el Paraíso alrededor de nosotros dondequiera que nos encontremos. Para ello sólo se necesita estar desnudos”. Lo cual había que tomar como una metáfora o una realidad en la Costa, porque con este frío de Bogotá. En fin, el amor que se quedó en Cali voló a Nueva York con sus propias alas y allá se la llevó la Estatua de la Libertad. Pero cada vez que uno regresa a Cali hay otro amor esperando, así todavía no se le conozca, porque Cali sigue siendo la capital del amor, como antes lo fuera del teatro, de la salsa y del gol.



La Librería Nacional que era nuestro cuartel general sigue siendo el legendario punto de encuentro con los amigos que quedan y con los idos. La Avenida Colombia bulevarizada es un alebreste de los sentidos. En el Museo La Tertulia sigue titilando el corazón de Maritza Uribe de Urdinola y por el andén de Bellas Artes todavía se escucha el taconeo de Fanny Mikey. Las redes caleñas se hacen sentir con el picoteo informativo cultural incansable de NTC. La Universidad del Valle me ha concedido la inmortalidad con la edición de lujo de mis poemas completos. Mi hermano Jan Arb prepara también la edición de sus cantares. Diego Pombo ha colocado mi libro como soporte de su monumento a Jovita. El Santa Librada College, al que se le cayó el Auditorio que lleva mi nombre, ya lo están reconstruyendo. Y en El País, donde me dieran cabida desde hace más de 30 años, sigo contando el aventurar de mis plumas. Así, mi vida pública la conocen mis amigos, mi vida privada mis enemigos y mi vida secreta anda en boca de todo el mundo.



Cada retorno a Cali es, pues una fiesta. Ahora estoy invitado al Decimoctavo Festival del Idioma que celebra el Colegio Católico, fundado por la visionaria Rosalba Santander, quien con espíritu vanguardista lo denominó ‘Escuela para ser feliz y hacer felices a los demás’. Ahora lo regenta su hija Julia Simona Guerrero. La programación empezó ayer en su sede de la Cra. 49 No 9A-42, de 11:00 am a 1:00 pm, con un panel de directores de Talleres de Poesía y un espectáculo de danza. Continúa hoy con un recital poético internacional y mañana con una lectura de poemas de mi libro Mi reino por este mundo y una entrevista magistral sobre Cine y Literatura. El cierre será el jueves con la Tertulia Púrpura a las 6:00 pm en la Librería Oromo (Calle 72 No. 10A-67). Todo ello en homenaje al recién desaparecido poeta Antonio Zibara, indeleble en el corazón de sus amigos y orgullo de la ciudad por la preciosa elaboración de sus trenos. La nómina de participantes en el evento es gloriosa: la escritora Sonia Truque, la exquisita cantautora Alelí Mesa, la danzarina Laly Alejandra Balcázar, el actor de cine y T.V. Fernando Solórzano. Y poetas Orietta Lozano, Julia Simona Guerrero, Patricia Aguirre, Martha Cecilia Calle, Amarú Vanegas, Betsimar Sepúlveda, Néstor Mendoza, y quien esto escribe. Es sorprendente y digno de aplauso que esta entidad educativa se haya empeñado por tantos años -y mis votos porque no decline-, en una celebración del idioma con tanta brillantez y entusiasmo.



Vale la pena volver a Cali por ello, por ellas, por lo que viene, por lo que va, por lo que suceda, por ver a la muchachada estudiantil y al público acompañante regocijarse con los frutos de la literatura y el arte.

Si cuando salí de Cali dejé enterrado mi corazón, aquí vuelvo a desenterrarlo. Aunque no estoy seguro de que lo encuentre.